जयपुर तिहरा हत्याकांड: अलवर जेल से फोन पर गवाह को धमकी, ‘पंगा मत लो, वरना बच्चों को मार डालूंगा’

गवाह करण सिंह शेखावत का आरोप है कि पिछले दो महीनों से आरोपी अलवर जेल के अंदर से मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल कर रहा है। करण सिंह के अनुसार, आरोपी शिव प्रताप सिंह हर बार कॉल पर कहता है, मेरे पंगा मत लो, वरना जैसे गीता देवी की बहू और बच्चों को मारा, वैसे ही तुम्हारे बच्चों को भी मार डालूंगा।