सलूंबर में मरती बाई हत्याकांड: पड़ोसी ही निकला कातिल, गला दबाकर की हत्या, लूट लिए थे चांदी के गहने

महिला बिना सोचे समझे मोटरसाइकिल पर बैठ गई और मैं उसको नानगा गांव होते हुए बेड़ावल के जंगल में ले गया। जहां पुल पर मोटसाइकिल रोककर महिला का गला दबाकर हत्या कर दी और उसके पहने हुए चांदी के कड़े व हाथ में पहने चांदी के डंक (चूड़ियां) लूट ली और शव को पुल से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी हीरालाल पुत्र कांजी पटेल निवासी बनोड़ा को गिरफ्तार किया तथा न्यायालय के आदेश पर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा दिया।