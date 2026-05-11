Udaipur News: भीषण गर्मी में पावर ट्रांसफार्मर में लगी आग, धमाके से दहला इलाका, कई गांवों की बिजली गुल

क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि गार्ड की तैनाती करेंगे और आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर यह आग मानव द्वारा लगाई जा रही है तो इस पर आइडेंटिफाई कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वन नियम के तहत व्यक्ति को 6 माह जेल तक का प्रावधान भी है।