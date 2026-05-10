उदयपुर: नेशनल हाईवे पर दो कारों में जोरदार भिड़ंत, युवती की मौत, चार घायल, मची चीख-पुकार

Udaipur Car Accident : गोगुंदा (उदयपुर)। उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर खाखड़ी के समीप कट पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में एक युवती की मौत हो गई। जबकि 4 गंभीर घायल हो गए। जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। टक्कर इतनी तेज थी कि एक कार करीब 20 फीट दूर घिसटते हुए बीच सड़क पर पलट गई। सूचना पर गोगुंदा थाना पुलिस के एएसआई नंदलाल नागदा जाब्ते के साथ घटना स्थल पहुंचे। घायलों को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल तीन युवती और एक युवक को प्राथमिक इलाज के बाद उदयपुर रेफर कर दिया। जहां उनका इलाज जारी है।