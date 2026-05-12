Rajasthan: अब घर खरीदने का सपना होगा और महंगा! ढाई साल में चौथी बार DLC दरें बढ़ाने की तैयारी

राजस्थान में घर बनाना और खरीदना होगा महंगा, पत्रिका फोटो
Rajasthan DLC Rates: राजस्थान में एक बार फिर डीएलसी दरों में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने सभी जिला कलक्टरों को बाजार भाव के अनुसार नई दरें तय करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव लागू होने पर पिछले ढाई साल में यह चौथी बड़ी बढ़ोतरी होगी। डीएलसी दरें फिर से बढ़ने पर घर लेना मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर होना तय है।
इसी वर्ष अप्रेल में भी डीएलसी दरों में 10 फीसदी इजाफा किया गया था। वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार जून के तीसरे सप्ताह तक सभी जिलों में डीएलसी समितियों की बैठक करना अनिवार्य होगा। सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों ने जमीनों के नए मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सरकार का तर्क है कि प्रदेश के कई हिस्सों, विशेषकर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और रीको औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास जमीनों की वास्तविक कीमत सरकारी दरों से कहीं ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में नई दरें बाजार परिस्थितियों और विकास गतिविधियों को देखते हुए व्यावहारिक और तर्कसंगत बनाई जाएं। दूसरी तरफ डीएलसी दरें फिर से बढ़ने पर घर लेना मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर होना तय है।
बार-बार बढ़ती डीएलसी दरों और निर्माण सामग्री की महंगाई से मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना कठिन होता जा रहा है। इससे न केवल नए खरीदार कम होंगे, साथ ही प्रॉपर्टी बाजार में नकद लेन-देन बढ़ने की आशंका रहती है।
अखिलेश जोशी, पूर्व महासचिव द डिस्टि्क एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग