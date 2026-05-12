RGHS Update : राजस्थान में RGHS में बड़ा बदलाव संभव, चिकित्सा जगत और सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स के बीच हलचल बढ़ी

RGHS Update : जयपुर. राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में बड़े बदलाव की तैयारी की चर्चाओं ने प्रदेश के चिकित्सा जगत और लाखों सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स के बीच हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों और चिकित्सा संगठनों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार सरकार आरजीएचएस को “इंश्योरेंस मोड” पर केवल आईपीडी (भर्ती मरीज) और डे-केयर सेवाओं तक सीमित करने पर विचार कर रही है, जबकि ओपीडी सुविधाओं को सरकारी अस्पतालों में संचालित मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत शामिल किया जा सकता है।