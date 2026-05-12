पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त: कहा- OBC रिपोर्ट का इंतजार क्यों? क्या सामान्य सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते?

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने मौखिक रूप से सवाल किया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना चुनाव क्यों नहीं करवाए जाएं, क्या ओबीसी सामान्य सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते?