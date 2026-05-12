12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त: कहा- OBC रिपोर्ट का इंतजार क्यों? क्या सामान्य सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते?

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत-निकाय चुनाव टालने की राज्य सरकार की मांग पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं किया जा सकता और समय पर चुनाव कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

May 12, 2026

Rajasthan HC Questions Delay in Civic Polls

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता : हाईकोर्ट (पत्रिका क्रिएटिव फोटो)

जोधपुर/जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव टालने के लिए राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली, फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं करवाने पर नाराजगी जताई। वहीं, मौखिक टिप्पणी की कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं किया जा सकता, संवैधानिक प्रावधानों की भावना को बनाए रखना आवश्यक है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने मौखिक रूप से सवाल किया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना चुनाव क्यों नहीं करवाए जाएं, क्या ओबीसी सामान्य सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते?

कोर्ट ने क्या-क्या कहा, विस्तार से जानिए

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव समय में करवाने का आश्वासन सुप्रीम कोर्ट में भी दिया था। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट में अभी कम से कम करीब डेढ़ महीना लगेगा।

रिपोर्ट आने के बाद वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकालने और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को कम से कम डेढ़ महीने का समय और लगेगा। ऐसे में चुनाव करवाने की समय-सीमा बढ़ाई जाए।

मूल याचिकाकर्ता पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी और गिरिराज सिंह देवंदा की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने चुनाव टालने का विरोध करते हुए कहा कि लंबे समय तक चुनाव नहीं करवाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना भी चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि बाद में आयोग की रिपोर्ट आने पर राहत भी दी गई थी।

दोनों मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार ने 19 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में भी 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने का आश्वासन दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी खंडपीठ के समक्ष पक्ष रखा गया।

उधर, अवमानना याचिका पर सुनवाई 18 को चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक नहीं कराने को लेकर संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा की ओर अवमानना याचिका दायर की गई है, जिस पर 18 मई को सुनवाई होनी है।

चुनाव टालने के राज्य सरकार के तर्क

  • नगरीय निकाय चुनाव के लिए 1,25,900 और पंचायत चुनाव के लिए 2,49,590 कार्मिकों की जरूरत।
  • दोनों चुनावों में लगभग 70 प्रतिशत कार्मिक शिक्षक होंगे।
  • स्कूलों में अप्रैल में नामांकन, मई-जून में ग्रीष्मकालीन अवकाश।
  • मई-जून में लू और जुलाई से सितंबर तक बारिश व खेती का मौसम।
  • अन्य स्थानीय निकायों का कार्यकाल सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में समाप्त होगा, इसलिए चुनाव बाद में करवाना सुगम।
  • ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में सरकारी शिक्षकों का हल्ला बोल: 14 मई से प्रदेशव्यापी आंदोलन का एलान, जानें क्या हैं मांगें
जयपुर
Rajasthan Teachers Strike

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 May 2026 08:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त: कहा- OBC रिपोर्ट का इंतजार क्यों? क्या सामान्य सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

International Nurses Day : राजस्थान को इस बार भी नहीं मिला नर्सिंग का टॉप अवार्ड ‘फ्लोरेंस नाइटिंगेल’, जानें क्यों

International Nurses Day 2026 Rajasthan did not get top nursing award Florence Nightingale this time too Know why
जयपुर

जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर की महाप्रसादी के दौरान बवाल! बेरिकेड्स पर चढ़ गए भक्त, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Tadkeshwar Mandir
जयपुर

Rajasthan New Scheme : राजस्थान सरकार की नई योजना, 10 निकाय जारी करेंगे म्युनिसिपल बॉन्ड, जानें क्या होगा फायदा

Rajasthan Government New Scheme 10 Bodies Issue Municipal Bonds Know what benefits
जयपुर

राजस्थान: भजनलाल सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों का ब्लूप्रिंट तैयार, वरिष्ठ नेताओं को मिलेगा मौका

Rajasthan BJP Prepares Political Appointment
जयपुर

Weather Update 12 May : राजस्थान में लू का रेड अलर्ट, देश में सबसे गर्म शहर रहा बाड़मेर, जानें अगले 5 दिन का मौसम

Weather Update 12 May Meteorological Department Prediction Today Rajasthan Heatwave Red Alert Barmer Hottest City in Country Check Weather Next 5 Days
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.