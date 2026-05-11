राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव कब होंगे ? हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सरकार ने मौसम को भी चुनाव टालने का कारण बताया। महाधिवक्ता ने कहा कि जून में राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव रहती है, जबकि जुलाई में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। ऐसे में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण होगा। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा कि राजस्थान के लोग गर्मी से निपटना जानते हैं। वहीं बारिश के तर्क पर अदालत ने हल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा, 'राजस्थान में बरसात?'