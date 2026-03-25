Rajasthan News : भजनलाल सरकार का ‘इंडस्ट्रियल मास्टरस्ट्रोक’, प्राइवेट सेक्टर को ‘छप्पर फाड़’ अनुदान, जानें कैसे बदलेगी प्रदेश की सूरत?

राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति देने और औद्योगिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति-2026' का ऐतिहासिक ऐलान किया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और निजी डेवलपर्स को औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।