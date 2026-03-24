Rajasthan Politics : क्या है अशोक गहलोत की ‘इंतजार शास्त्र’ सीरीज़? पहले चैप्टर में भजनलाल सरकार की खोल डाली पोल !

राजस्थान की राजनीति के 'जादूगर' कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह आक्रामक नजर आ रहे हैं। सोमवार 23 मार्च की शाम ठीक 6 बजे गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर 'इंतजार शास्त्र - चैप्टर 1' रिलीज कर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। इस सीरीज के माध्यम से वे भाजपा सरकार के कार्यकाल में अटके हुए प्रोजेक्ट्स को जनता के सामने ला रहे हैं।