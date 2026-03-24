Rajasthan News : सांसद हनुमान बेनीवाल का ‘किसान कर्जमाफी’ पर सवाल, जानें मोदी सरकार का ‘झटकेदार’ जवाब

राजस्थान के लाखों किसानों के लिए दिल्ली से एक बड़ी और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि देश भर के किसानों पर कमर्शियल, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों का कुल 32.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इस कर्ज के जाल में राजस्थान के किसान भी बुरी तरह फंसे हुए हैं, जिसके चलते प्रदेश को देश के सर्वाधिक कर्जदार 'टॉप 10' राज्यों की श्रेणी में रखा गया है।