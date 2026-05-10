जयपुर में ‘ग्लो विदआउट गिल्ट’ विषय पर टॉक शो: ‘ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर हो रेड और ग्रीन मार्क’

जयपुर। जिस तरह खाद्य पदार्थों पर रेड और ग्रीन डॉट का निशान होता है, उसी तरह ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर भी स्पष्ट मार्किंग होनी चाहिए। जिन प्रोडक्ट्स में पशु का उपयोग और हानिकारक केमिकल्स हों, उन्हें रेड मार्क और वीगन व सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को ग्रीन मार्क दिया जाना चाहिए। यह कहना है एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट श्रेया गोदावत का। वे रविवार को मानसरोवर स्थित सुबोध लॉ कॉलेज में ‘ग्लो विदआउट गिल्ट’ विषय पर आयोजित टॉक शो में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रही थीं।