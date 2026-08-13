फर्जी RBI बैंक-अधिकारी का आया वीडियो कॉल, जयपुर में रिटायर्ड जज से ठगे 2 करोड़ रुपए, अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराई रकम

रिपोर्ट में बताया कि जयपुर निवासी मामा के मोबाइल पर 28 जुलाई को एक नंबर से कॉल आया। पुलिस की वर्दी पहने कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि मुंबई में 50 करोड़ रुपए का हवाला लेन-देन पकड़ा गया है। इस हवाला राशि में 40 लाख रुपए उनके एसबीआई बैंक खाते में जमा होने की बात कहकर उन्हें डराया। ठगों ने कहा कि मामले में सहयोग नहीं करने पर उन्हें पूछताछ के लिए मुंबई लाना पड़ेगा। इसके बाद एक व्यक्ति ने वॉट्सऐप कॉल कर खुद को आरबीआई का अधिकारी और फिर बैंक मैनेजर बताया। उसने बुजुर्ग को भरोसे में लेकर कहा कि हवाला के 40 लाख रुपए उनके खाते में आए हैं और इस रकम को म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया है। ठगों ने उनसे खाते और निवेश संबंधी जानकारी हासिल की तथा अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाई।