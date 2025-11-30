जयपुर: जल्दी दौलतमंद बनने की ख्वाहिश में बना लिया जालसाजी का नेटवर्क, 2500 रुपए किराए की दुकान से चला रहे थे साइबर फ्रॉड रैकेट

जांच में पता चला कि रविशंकर और विनोद मीणा ने विश्वकर्मा इलाके में एक दुकान 2500 रुपए में किराए पर लेकर ठगी का काम शुरू किया था। वे सोशल मीडिया और विभिन्न एप पर सस्ते दामों पर पेपर रीम बेचने के विज्ञापन डालते थे। ग्राहक फंसते ही एडवांस राशि मंगवा ली जाती और बाद में मोबाइल सिम बंद कर दी जाती। इसके बाद नए नंबर से फिर विज्ञापन अपलोड करते थे।