अमायरा आत्महत्या मामले में नीरजा मोदी स्कूल पर गाज, मान्यता रद्द, जानें मौजूदा स्टूडेंट्स का क्या होगा?

1. छात्रों की आवाजाही पर पर्याप्त सीसीटीवी निगरानी नहीं, न्यूनतम 15 दिन की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध नहीं।

2. ऊपरी मंजिलों के गलियारों और खुले क्षेत्रों में सुरक्षा स्टील जाल नहीं।

3. स्कूल में उचित परामर्श प्रणाली नहीं थी, परामर्शदाता सतर्क नहीं।

4. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बाल सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन नहीं।

5. एंटी-बुलिंग समिति और नीति नहीं।

6. स्कूल ने तुरंत खून से सनी सीढ़ियों और उस क्षेत्र को साफ कर दिया, जिसे एजेंसियों को फोरेंसिक विश्लेषण और जांच के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।

7. अधिकांश कर्मचारी और छात्र बिना पहचान पत्र के पाए गए।

8. छात्रों की आवाजाही पर निगरानी के लिए मंजिलों पर सतर्क कर्मचारियों की कमी।

9. सीसीटीवी और छात्र निगरानी के लिए कोई समर्पित स्टाफ तैनात नहीं।