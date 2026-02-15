‘मैंने अपनी मां की हत्या कर दी…’, जयपुर में शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो इकलौते बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला

जयपुर/दूदू: मौजमाबाद पुलिस थाना इलाके के फरियादपुरा गांव में शुक्रवार रात एक युवक ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। नशेड़ी युवक ने सिर पर लाठी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी और घर से बाहर आकर चिल्लाया कि उसने अपनी मां को मार डाला है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।