राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा एक्शन: नेताओं का बनेगा ‘रिपोर्ट कार्ड’, जानें क्या है कांग्रेस का नया प्लान?

प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशों पर इस सेंटर के संचालन के लिए एक मजबूत टीम तैनात की गई है। प्रदेश महासचिव जसवंत गुर्जर को चेयरमैन की कमान सौंपी गई है। वहीं, को-चेयरमैन राजेंद्र यादव और पुष्पेन्द्र मीणा को सहयोग के लिए नियुक्त किया गया है। 10 पदाधिकारियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जो सीधे तौर पर जमीनी गतिविधियों की निगरानी करेंगे।