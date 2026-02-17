17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update : राजस्थान के 2 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, 18 फरवरी के लिए मौसम विभाग का आया नया अपडेट

Weather Update : मौसम विभाग के ताजे अपडेट के अनुसार राजस्थान के 2 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ 60 मिनट में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 17, 2026

Weather Prediction Today Rajasthan 2 districts rain Yellow alert 18 February Meteorological Department New update

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : मौसम विभाग के ताजे अपडेट के अनुसार राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है।

18 फरवरी को मौसम अपडेट

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। विक्षोभ का सबसे ज्यादा प्रभाव 18 फरवरी को रहने की संभावना है। इस दिन बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में 30-40 KMPH की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

बाड़मेर में रहा सबसे अधिक तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश में आसमान साफ रहा। दिन में तेज धूप रही। सिरोही, हनुमानगढ़ और बारां को छोड़कर सोमवार को शेष सभी शहरों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। सबसे अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ।

ये भी पढ़ें

Sadhvi Prem Baisa : साध्वी प्रेम बाईसा के पिता को लेकर नया अपडेट, केस की गुत्थी सुलझाने में जुटा विशेष जांच दल
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa father New update Special Investigation Team working to solve mystery

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 03:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : राजस्थान के 2 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, 18 फरवरी के लिए मौसम विभाग का आया नया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Assembly : किशनगढ़ में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या, समाधान पर जवाहर सिंह बेढ़म ने कही बड़ी बात

Rajasthan Assembly Kishangarh Traffic jam is a big problem Jawahar Singh Bedham said something important about solution
जयपुर

IMD Alert: राजस्थान के 5 जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Rain Alert
जयपुर

Rajasthan Budget Session : 'गरीब और किसान का बेटा जा रहा है विदेश', कांग्रेस MLA रामनिवास गावड़िया ने ऐसा क्यों कहा?

ramniwas gavaria
जयपुर

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर अच्छी खबर, राजस्थान में 75 लाख नए लाभार्थी जुड़े

Food Security Scheme Good news 75 lakh new beneficiaries added in Rajasthan
जयपुर

राजस्थान में सैकड़ों RGHS कार्ड ब्लॉक, अब मोबाइल पर आएगा बिल का पूरा हिसाब

RGHS scam
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.