Weather Update : राजस्थान के 2 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, 18 फरवरी के लिए मौसम विभाग का आया नया अपडेट

Weather Update : मौसम विभाग के ताजे अपडेट के अनुसार राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। इसके साथ ही 20-30 KMPH की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है।