राजस्थान में सैकड़ों RGHS कार्ड ब्लॉक, अब मोबाइल पर आएगा बिल का पूरा हिसाब

इसके बाद मरीज के इलाज के नाम पर फर्जी तरीके से दवाइयों और टेस्ट के बिल पोर्टल पर चढ़ा दिए जाते थे, ताकि सरकार से मोटा पैसा एंठा जा सके। कई मामलों में यह भी देखा गया कि मरीज ने न तो दवा ली और न ही इलाज कराया, फिर भी उनके कार्ड से पैसे कट गए। इसी लूट को रोकने के लिए सरकार ने अब एक 'अलर्ट सिस्टम' शुरू किया है।