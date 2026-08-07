सेहत सुधारो सरकार प्रिंट, टीवी आैर डिजीटल को इंटरलिंक कर सेहत से हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ एक बडा कैंपेन है। गोरखपुर में बच्चों के साथ घटित घटना गवाह है कि एक छोटी सी लापरवाही कितने लोगाें की जान ले सकती है। राजस्थान में भी तमाम सरकारी योजनाआें के बावजूद कभी दवा, कभी जांच, कभी डाॅक्टरों के अभाव में मरीजों की जान जाना कोर्इ नर्इ बात नहीं है। इस अभियान में सेहत से जुड़ी निशुल्क योजनाएं, अस्पताल में जांच उपकरणों की पड़ताल आैर ब्लड बैंक, अस्पतालाें के हालात, स्टाप की उपस्थिती आदि से जुड़ी स्टाेरी दी जाएंगी।

और पढ़ें