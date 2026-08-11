पर्यावरण के लिए नासूर बन रहा फास्ट फैशन; बड़ी चुनौती के बीच रीसाइक्ल्ड कपड़ों की ओर भारत ने बढ़ाया कदम

शहरी क्षेत्रों में विशेषकर Gen-Z और मिलेनियल्स (युवा पीढ़ी) के बीच इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल को लेकर गजब की जागरूकता आई है। लोग अब सिंथेटिक और पॉलिएस्टर कपड़ों के बजाय ऑर्गेनिक कॉटन, बांस के रेशे (Bamboo Fabric), खादी और भांग (Hemp) से बने कपड़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा, 'थ्रिफ्ट शॉपिंग' (Thrift Shopping) और पुराने कपड़ों के आदान-प्रदान (Clothing Swaps) का कल्चर भी तेजी से पैर पसार रहा है। लोग सेकेंड-हैंड या विंटेज कपड़े खरीदने में गर्व महसूस कर रहे हैं, जिससे नए कपड़ों के उत्पादन का दबाव पर्यावरण पर कम हो रहा है।