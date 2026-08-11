युवाओं में Co-working और Co-living कल्चर का क्रेज, क्या है इस बड़े बदलाव की वजह?

भारत के बड़े महानगरों (टियर-1) से लेकर अब उभरते हुए छोटे और मध्यम शहरों (टियर-2) तक में युवाओं की जीवनशैली में एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है। पारंपरिक रूप से अपना मकान खरीदने या लंबे समय के लिए फ्लैट किराए पर लेने की पुरानी सोच अब पीछे छूट रही है। इसकी जगह युवाओं, विशेषकर कामकाजी पेशवरों (Professionals) और स्टार्टअप संस्कृति से जुड़े लोगों के बीच 'को-वर्किंग' (Co-working) और 'को-लिविंग' (Co-living) कल्चर तेजी से बढ़ा है।