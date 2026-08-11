Fitness Alert : उम्र बढ़ने पर चलने की चाल बढ़ाएं; सेहत में आएगा बड़ा बदलाव

फिटनेस का नया फॉर्मूला (AI)
बुढ़ापे में भी फिट, एक्टिव और ऊर्जावान रहना एक आसान और आनंददायक सफर बन सकता है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई तरह के शारीरिक और जैविक बदलाव आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या को सीमित कर लें। सही तरीके से की गई हल्की-फुल्की गतिविधियां, सही दिनचर्या और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया वर्कआउट प्लान न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि बढ़ती उम्र में सबसे बड़े खतरे यानी संतुलन बिगड़ने और गिरकर चोटिल होने के जोखिम को भी काफी हद तक कम कर देता है।
उम्र बढ़ने के साथ मानव शरीर में मांसपेशियों का द्रव्यमान (Muscle Mass) घटने लगता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सार्कोपेनिया (Sarcopenia) कहा जाता है। इसके अलावा हड्डियों का घनत्व (Bone Density) कम होने लगता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जोड़ों में लचीलापन कम होने और तंत्रिका तंत्र (Nervous System) की प्रतिक्रिया धीमी होने के कारण शरीर का संतुलन प्रभावित होता है।
इन्हीं कारणों से बुजुर्गों में गिरने और फ्रैक्चर होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। हालांकि, आधुनिक खेल विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान यह साबित करते हैं कि सही व्यायाम दिनचर्या के जरिए मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों की मजबूती और शरीर के संतुलन को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा बुजुर्गों (65 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए जारी दिशानिर्देश शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करते हैं:
फिट रहने का सबसे आसान और सुलभ तरीका है चलना। लेकिन हालिया अध्ययनों से पता चलता है कि केवल चलना ही काफी नहीं है, बल्कि चलने की गति और चाल की लय (Cadence) भी बहुत मायने रखती है।
100 कदम प्रति मिनट का नियम: शिकागो विश्वविद्यालय के एक शोध में पाया गया कि यदि बुजुर्ग अपनी सामान्य चलने की चाल में प्रति मिनट लगभग 14 कदमों की वृद्धि करते हुए इसे 100 कदम प्रति मिनट तक ले जाते हैं, तो उनकी एरोबिक क्षमता में अभूतपूर्व सुधार होता है।
सहनशक्ति में वृद्धि: तेज गति से चलने से हृदय और फेफड़ों की कार्यप्रणाली मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति बिना थके लंबी दूरी तय कर पाता है।
स्मार्ट ट्रैकिंग: आजकल स्मार्टफोन और फिटनेस बैंड की मदद से आप आसानी से अपने कदमों की संख्या और चलने की चाल को मॉनिटर कर सकते हैं।
अक्सर माना जाता है कि हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) केवल युवाओं या एथलीटों के लिए होती है, लेकिन प्रसिद्ध नॉर्वेजियन "Generation 100" अध्ययन ने इस धारणा को बदल दिया है।
मांसपेशियों के नुकसान को रोकने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए रेजिस्टेंस (प्रतिरोध) ट्रेनिंग सबसे प्रभावी जरिया है।
हर व्यक्ति का शरीर और उसकी क्षमता अलग होती है। इसलिए व्यायाम का चुनाव व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।
यदि आपने अभी तक व्यायाम शुरू नहीं किया है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। फिटनेस की शुरुआत किसी भी उम्र में की जा सकती है।
अस्वीकरण:यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह किसी भी तरह से योग्य डॉक्टर या चिकित्सा विशेषज्ञ की सलाह का विकल्प नहीं है। अपनी दिनचर्या में कोई भी नया व्यायाम शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।
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