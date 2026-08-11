Fitness Alert : उम्र बढ़ने पर चलने की चाल बढ़ाएं; सेहत में आएगा बड़ा बदलाव

बुढ़ापे में भी फिट, एक्टिव और ऊर्जावान रहना एक आसान और आनंददायक सफर बन सकता है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई तरह के शारीरिक और जैविक बदलाव आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या को सीमित कर लें। सही तरीके से की गई हल्की-फुल्की गतिविधियां, सही दिनचर्या और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार किया गया वर्कआउट प्लान न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि बढ़ती उम्र में सबसे बड़े खतरे यानी संतुलन बिगड़ने और गिरकर चोटिल होने के जोखिम को भी काफी हद तक कम कर देता है।