गलत पोप का साथ देना पड़ गया भारी? रोम की एक सियासी चाल से बदली इंग्लैंड की किस्मत

इंग्लैंड की सन 1066 में सत्ता हाथ से जाने के पीछे सिर्फ हेस्टिंग्स की लड़ाई और राजगद्दी का विवाद ही जिम्मेदार नहीं था। ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय (UEA) के इतिहासकार प्रोफेसर टॉम लाइसेंस की रिसर्च के मुताबिक, राजा हेरोल्ड की पोप से जुड़ी एक राजनीतिक पसंद ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाई हो सकती हैं। शोध में वेटिकन अभिलेखागार में सुरक्षित एक पुराने पोप-पत्र के बचे हुए अंशों का अध्ययन किया गया है। इससे संकेत मिलता है कि रोम में चल रही पोप पद की लड़ाई ने विलियम द कॉन्करर के इंग्लैंड पर हमले को समर्थन दिलाने में भूमिका निभाई हो सकती है। यानि 1066 की कहानी सिर्फ इंग्लैंड के सिंहासन की लड़ाई नहीं थी। इसके तार रोम की सत्ता की राजनीति से भी जुड़े हो सकते हैं।