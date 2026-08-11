भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लागू: अक्टूबर से शुरू हो सकती है ट्रेडिंग, क्या होगा असर?

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अनुसार, पहली कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ट्रेडिंग 2026 के मध्य तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि पावर एक्सचेंजों पर वास्तविक ट्रेडिंग अक्टूबर 2026 तक शुरू हो सकती है। योजना के तहत आधार वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 रखा गया है, जबकि अनुपालन वित्त वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए तय किया गया है। जो कंपनियां अपने तय लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, उन्हें अतिरिक्त क्रेडिट मिलेंगे जिन्हें वे बेच सकती हैं, जबकि लक्ष्य से पीछे रहने वाली कंपनियों को बाज़ार से क्रेडिट खरीदने होंगे या तय शॉर्टफॉल की दोगुनी कीमत के बराबर जुर्माना भरना होगा। शुरुआती आकलन के अनुसार अनुपालन बाज़ार में कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट की कीमत करीब 10 से 15 डॉलर प्रति टन के दायरे में रह सकती है, हालांकि फ्लोर और फोरबेयरेंस प्राइस अभी औपचारिक रूप से तय नहीं हुई है।