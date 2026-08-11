बिग बैंग से भी पुराने ब्लैक होल? नई रिसर्च ने ब्रह्मांड की शुरुआत पर उठाए सवाल

ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर वैज्ञानिकों की सोच बदलने वाली एक नई रिसर्च सामने आई है। पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय (University of Portsmouth) के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड ग्रैविटी और बार्सिलोना के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज (Institute of Space Sciences) की रिसर्च टीम ने दावा किया है कि कुछ ब्लैक होल बिग बैंग से भी पहले अस्तित्व में रहे हो सकते हैं। इस अध्ययन का नेतृत्व प्रोफेसर एनरिक गाज़तानागा (Enrique Gaztañaga) ने किया है। रिसर्च के अनुसार, ये प्राचीन ब्लैक होल आज भी ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं और संभव है कि यही रहस्यमय डार्क मैटर (Dark Matter) का एक बड़ा हिस्सा हों, जिसे वैज्ञानिक अब तक सीधे देख नहीं पाए हैं।