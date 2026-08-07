<strong>विवरण :</strong> नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) संयुक्त राज्य अमरीका सरकार की शाखा है। इसकी जिम्मेदारी देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों एवं एरोनोटिक्स व एरोस्पेस संशोधन को संभालना है। स्पेस विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नासा की स्थापना वर्ष १९५८ में तत्कालीन राष्ट्रपति डी आइसेनहोवर ने की थी। नासा का काम असैनिक कामों के साथ साथ सैन्य स्पेस कार्यक्रमों को भी देखना है। नासा को अस्तित्व में लाने के लिए २९ जुलाई, १९५८ को नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के जरिए नासा ने नेशनल एडवाइजिरी कमेटि फॉर एरोनोटिक्स (एनएसीए) की जगह ली। नई संस्था १ अक्टूबर, १९५८ को काम करने लगी। तब से अबतक अमरीका के अंतरिक्ष की खोज नासा ही कर रहा है।

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