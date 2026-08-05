भारत का गोल्ड खजाना: RBI, मंदिरों और घरों में कितना सोना, दुनिया में कहां है भारत की रैंक?

इसका मतलब यह नहीं कि अनुमान गलत हैं, लेकिन इन्हें RBI के सटीक 880.52 टन के आंकड़े जितना भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। विश्व स्वर्ण परिषद (World Gold Council) और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जैसी संस्थाओं के निजी अनुमानों के अनुसार भारतीय परिवारों के पास करीब 25,000–35,000 टन सोना हो सकता है। जनवरी 2026 तक इस सोने की कीमत 5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी थी। जो भारत की कुल GDP का लगभग 125% है। यह रकम भारतीयों के बैंक डिपॉज़िट और शेयर बाज़ार निवेश के संयुक्त मूल्य से भी करीब 175% ज़्यादा है। अनुमानित तौर पर, भारतीय परिवारों के पास दुनिया के टॉप 10 केंद्रीय बैंकों के कुल सोने से भी ज़्यादा सोना है।