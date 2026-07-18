NASA के टेलिस्कोप ने पकड़ी ब्लैक होल की ‘चोरी’, अपना ही छोड़ा ईंधन निगलते हुए लाइव वीडियो आया सामने

NASA James Webb Telescope Captured Supermassive Black Hole Devouring Fuel : ब्रह्मांड की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो दशकों से इंसानी समझ को चुनौती दे रहा है। हम बात कर रहे हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल यानि महाविशाल ब्लैक होल की। ये ब्रह्मांड के वो दानव हैं जो अपने सामने आने वाली हर चीज, यहां तक कि प्रकाश को भी निगल जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने हमेशा से एक बड़ा सवाल था, अगर ये ब्लैक होल सब कुछ खत्म कर देते हैं, तो इन्हें लगातार बढ़ने के लिए ईंधन (गैस और धूल) कहां से मिलता है? नासा के सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष कैमरे, जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है।