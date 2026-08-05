क्या आप भी खास फ्लेवर का दावा देख खरीदते हैं बोतल? अगर हां तो बदल सकती है आपकी धारणा, अल्कोहल पर FSSAI सख्त

FSSAI ने कुछ शराब निर्माताओं के उत्पादों की समीक्षा के दौरान पाया कि कुछ मामलों में ऐसे फ्लेवर या विवरण इस्तेमाल किए गए हैं, जिनसे उपभोक्ता को यह आभास हो सकता है कि उत्पाद लंबे समय तक परिपक्व (Aged) किया गया है या उसकी गुणवत्ता वास्तव में उससे बेहतर है। नियामक यह भी देख रहा है कि क्या लेबल पर लिखे गए दावे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों और संबंधित उत्पाद मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। गौर फरमाने वाली बात यह है कि FSSAI ने अभी सभी ब्रांडों को दोषी घोषित नहीं किया है। उसका नोटिस जारी करने का उद्देश्य कंपनियों से स्पष्टीकरण लेना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।