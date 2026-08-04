पानी और पालक से आगे… अब किडनी स्टोन रोकने का नया विज्ञान, क्या बदल रही है इलाज की पूरी सोच?

Kidney Stone Prevention: वर्षों से किडनी स्टोन से बचाव का सबसे आम मंत्र यही रहा है, 'ज्यादा पानी पिएं और ऑक्सालेट वाली चीजें कम खाएं।' लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सलाह अकेले काफी नहीं है। नई रिसर्च बता रही है कि किडनी स्टोन केवल पानी की कमी या ऑक्सालेट से नहीं बनता, बल्कि आंत के माइक्रोबायोम (Gut Microbiome), नमक, पोटैशियम, साइट्रेट, मूत्र की रासायनिक संरचना और व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म का भी इसमें बड़ा योगदान है। यानी किडनी स्टोन की रोकथाम अब एक ही फॉर्मूला नहीं, बल्कि पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन की ओर बढ़ रही है।