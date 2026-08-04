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फिट रहने के लिए घंटों नहीं, सिर्फ 10 मिनट का वर्कआउट भी कर सकता है कमाल

समय की कमी के कारण एक्सरसाइज नहीं कर पाते? दिनभर ताजगी और हाई एनर्जी पाने के लिए अपनाएं यह आसान 10-मिनट वर्कआउट प्लान। आज ही शुरुआत करें!
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 04, 2026

Workout

ये 10 मिनट वर्कआउट आजमाएं!

आधुनिक जीवनशैली में 'समय की कमी' सबसे बड़ा बहाना बन चुकी है। सुबह से लेकर देर रात तक दफ्तर की फाइलें, मीटिंग्स, लैपटॉप की स्क्रीन और घर की जिम्मेदारियों के बीच हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। दिन के अंत में थकान इतनी हावी हो जाती है कि वर्कआउट का विचार ही बोझिल लगने लगता है। लेकिन सोचिए, क्या एक व्यस्त दिनचर्या में से केवल 10 मिनट अपने शरीर को देना मुश्किल है? क्या थोड़ी सी मेहनत आपको दिनभर की थकान से मुक्ति, ताजगी और अद्भुत ऊर्जा नहीं दे सकती? आइए विस्तार से समझे कैसे वर्किंग एडल्ट्स (कामकाजी वयस्कों) के लिए 10 मिनट का ताजगी भरा वर्कआउट एक छोटा लेकिन बेहद असरदार कदम साबित हो सकता है।

क्या कहता है विज्ञान? (10 मिनट के वर्कआउट का गणित)

अक्सर लोगों को लगता है कि जब तक जिम में घंटों पसीना न बहाया जाए, तब तक शरीर को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन इस पुरानी धारणा को खारिज करते हैं।

  • WHO की गाइडलाइन्स: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 18 से 64 वर्ष के वयस्कों को प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता (Moderate Intensity) वाली एरोबिक गतिविधि या 75 मिनट तीव्र गतिविधि करनी चाहिए।
  • स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आप इन 150 मिनटों को दिनभर में 10-10 मिनट के छोटे-छोटे हिस्सों (Bouts) में बांट लेते हैं, तो भी यह आपके शरीर पर उतना ही सकारात्मक असर डालता है।
  • रिसर्च के नतीजे: हालिया वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि यदि आप दिन में 10-10 मिनट के तीन छोटे वर्कआउट सत्र (कुल 30 मिनट) पूरा करते हैं, तो इससे आपके दिल (Cardiovascular System) को उतना ही लाभ मिलता है जितना कि एक बार में 30 मिनट लगातार व्यायाम करने से।
  • माइक्रो-वर्कआउट्स का कमाल: रोजाना केवल 10 मिनट की तेज़ वॉक या हल्का व्यायाम करने से मस्तिष्क में 'एंडोर्फिन' (हैप्पी हार्मोन्स) का स्राव होता है। यह तनाव को कम करता है, आपकी बॉडी पोस्चर (मुद्रा) में सुधार लाता है और आपकी मानसिक सतर्कता को बढ़ाता है।
  • शुरुआती लोगों के लिए मजबूती: यदि आप नियमित रूप से 10 मिनट आर्म्स, कोर या लेग्स का वर्कआउट करते हैं, तो यह कंधों की ताकत और मांसपेशियों की टोनिंग के लिए बेहतरीन है। भले ही इससे बॉडीबिल्डर्स जैसी बड़ी मांसपेशियां न बनें, लेकिन एक स्वस्थ और मजबूत आधार तैयार करने के लिए यह एकदम पर्याप्त है।

10-मिनट का 'नो-इक्विपमेंट' वर्कआउट रूटीन

इस वर्कआउट रूटीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए आपको किसी जिम मेंबरशिप या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है। इसे आप अपने घर, लिविंग रूम या दफ्तर के केबिन में भी आसानी से कर सकते हैं। इसे तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है:

वार्म-अप (अवधि: 2 मिनट)

मांसपेशियों को चोट से बचाने और हृदय की गति (Heart Rate) को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए वार्म-अप बेहद जरूरी है।

गतिविधि: एक ही जगह पर खड़े होकर हल्की जॉगिंग करें या तेज़ कदमों से चलें। साथ ही हाथों को गोल-गोल घुमाएं (Arm Circles)।

मुख्य व्यायाम (अवधि: 6 मिनट - बिना रुके चक्र)

हर एक व्यायाम को 1 मिनट तक करें:

  • 1 मिनट - स्क्वाट्स (Squats): यह आपके पैरों, जांघों और ग्लूट्स (कूल्हों) की मांसपेशियों को सक्रिय और मजबूत बनाता है।
  • 1 मिनट - पुश-अप्स (Push-ups): सीने, कंधों और ट्राइसेप्स के लिए। अगर यह कठिन लगे, तो आप घुटनों को जमीन पर टिकाकर (Knee Push-ups) भी कर सकते हैं।
  • 1 मिनट - ब्रिज पोज (Glute Bridge): पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ें और हिप्स को ऊपर उठाएं। यह लोअर बैक (पीठ के निचले हिस्से) और ग्लूट्स के लिए बेहतरीन है।
  • 1 मिनट - प्लैंक (Plank): पेट और कोर की मांसपेशियों (Core Strength) को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए सबसे असरदार अभ्यास।
  • 1 मिनट - जंपिंग जैक्स (Jumping Jacks): यह पूरे शरीर को सक्रिय करता है, फैट बर्न करने में मदद करता है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है।
  • 1 मिनट - ब्रिस्क वॉक या ऑन-द-स्पॉट मार्चिंग: मुख्य व्यायाम के अंत में हृदय की गति को नियंत्रित रखते हुए सहनशक्ति बढ़ाना।

कूल-डाउन (अवधि: 2 मिनट)

गतिविधि: धीमी गति से चलें और गहरी सांसें लें। जांघों (Quads/Hamstrings), कंधों और पीठ की हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि मांसपेशियों का खिंचाव दूर हो सके।

टिप: इस रूटीन को सप्ताह में कम से कम 5 दिन दोहराएं। यदि आपके पास शाम को भी समय बचे, तो आप इसे दिन में दो बार (सुबह और शाम) भी कर सकते हैं।

10-मिनट वर्कआउट के मुख्य लाभ

समय की बचत: इसे करने के लिए आपको विशेष तैयारी या यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है।

ऊर्जा स्तर में वृद्धि: दोपहर में आने वाली सुस्ती और आलस्य को भगाने का यह सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है।

तनाव से राहत: दिनभर के काम के दबाव और मेंटल फटीग (मानसिक थकान) को यह 10 मिनट में गायब कर सकता है।

सहनशक्ति और पोस्चर में सुधार: लगातार बैठकर काम करने से होने वाले पीठ और गर्दन के दर्द से राहत मिलती है।

सुरक्षित रहने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें

व्यायाम कोई भी हो, सुरक्षा सबसे पहले आती है:

डॉक्टर की सलाह: यदि आप किसी हृदय रोग, जोड़ों के दर्द, हाई ब्लड प्रेशर या अन्य पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस रूटीन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।

सही फॉर्म (Correct Form): गलत तरीके से व्यायाम करने से चोट लग सकती है। रेप्स (संख्या) से ज्यादा ध्यान अपनी मुद्रा पर दें।

अपनी सीमाएं पहचानें: शुरुआत हमेशा हल्के स्तर से करें। जैसे-जैसे आपकी क्षमता बढ़े, वैसे-वैसे वर्कआउट की तीव्रता (Intensity) बढ़ाएं।

संतुलित आहार जरूरी: याद रखें कि 10 मिनट का वर्कआउट आपको फिट रखेगा, लेकिन अगर आपका लक्ष्य वजन घटाना या मसल्स बनाना है, तो इसके साथ सही पोषण और संतुलित आहार का होना अनिवार्य है।

आज ही उठाएं पहला कदम!

फिटनेस कोई मंज़िल नहीं, बल्कि एक सफर है। इसके लिए आपको अपना पूरा दिन बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने 24 घंटों में से 10 मिनट चुराने हैं। चाहे सुबह उठने के तुरंत बाद हो, दोपहर के लंच ब्रेक में, या शाम को काम खत्म करने के बाद इन 10 मिनटों को अपने नाम करें। इस रूटीन को लगातार 4 से 6 सप्ताह तक अपनाकर देखें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मूड, काम करने की क्षमता और ऊर्जा का स्तर किस तरह एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है। तो देर किस बात की? आज ही से इन 10 मिनटों की शुरुआत करें और एक स्वस्थ, ऊर्जावान जीवन की ओर कदम बढ़ाएं!

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है।)

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Updated on:

04 Aug 2026 04:37 pm

Published on:

04 Aug 2026 04:37 pm

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