फिट रहने के लिए घंटों नहीं, सिर्फ 10 मिनट का वर्कआउट भी कर सकता है कमाल

आधुनिक जीवनशैली में 'समय की कमी' सबसे बड़ा बहाना बन चुकी है। सुबह से लेकर देर रात तक दफ्तर की फाइलें, मीटिंग्स, लैपटॉप की स्क्रीन और घर की जिम्मेदारियों के बीच हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। दिन के अंत में थकान इतनी हावी हो जाती है कि वर्कआउट का विचार ही बोझिल लगने लगता है। लेकिन सोचिए, क्या एक व्यस्त दिनचर्या में से केवल 10 मिनट अपने शरीर को देना मुश्किल है? क्या थोड़ी सी मेहनत आपको दिनभर की थकान से मुक्ति, ताजगी और अद्भुत ऊर्जा नहीं दे सकती? आइए विस्तार से समझे कैसे वर्किंग एडल्ट्स (कामकाजी वयस्कों) के लिए 10 मिनट का ताजगी भरा वर्कआउट एक छोटा लेकिन बेहद असरदार कदम साबित हो सकता है।