पार्किंग ढूंढने में सिर्फ समय नहीं, ₹1,500 करोड़ भी हो रहे बर्बाद! ये शहर अपना रहे स्मार्ट तरीका

शहरों में पार्किंग की "महा-समस्या" रोजमर्रा की जिंदगी की एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। बढ़ते वाहनों और सीमित जगह के बीच, पार्किंग की कमी से जाम, समय की बर्बादी और तनाव बढ़ता है। इतना ही नहीं इस चक्कर में देश की अर्थव्यवस्था को करीब 1500 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन अब समाधान की दिशा में कई शहर ठोस कदम उठा रहे हैं। चलिए, इस बात को एक-एक करके समझते हैं-