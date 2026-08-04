आप भी इस्तेमाल करते हैं Google Maps? जान लें ये जरूरी फीचर, आसान और सुरक्षित होगा सफर

सांकेतिक इमेज (सोर्स-ChatGpt)
यात्रा के दौरान या किसी रूट को खोजने के लिए आपने कभी न कभी को गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया ही होगा। जब भी कहीं जाने के लिए Google Maps खोला होगा तो सिर्फ दिशा-निर्देश नहीं, बल्कि कई जरूरी फीचर्स भी मिले होंगे। गूगल मैप्स में कई शानदार फीचर हैं, जो सफर को आसान, सुरक्षित और स्मार्ट बनाते हैं। इन फीचर्स को कैसे इस्तेमाल करें और किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं।
Google Maps सिर्फ रास्ता दिखाने वाला ऐप नहीं रहा। अब यह अब एक स्मार्ट ट्रैवल असिस्टेंट बन चुका है। हाल ही में 'Ask Maps' नाम का AI-आधारित फीचर आया है, जो बातचीत के जरिए आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करता है। यात्रा के दौरान इस टूल्स के जरिए AI से कुछ भी जरूरी जानकारी पूछ सकते हैं। जैसे कि रास्ते में कैफे कहां मिलेगा? रास्ते पर पड़ने वाले कैफे में पार्किंग है या नहीं? रास्ते में नजदीकी पेट्रोल पंप कहां है?
आपके सवाल सुनकर AI रूट का सुझाव, समय और नेविगेशन विकल्प दिखाता है। गूगल मैप्स का यह फीचर भारत में मार्च 2026 में लॉन्च हुआ था और अब मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इसके अलावा Google Maps में Gemini AI का इस्तेमाल होता है, जो आपके सवालों का जवाब देने के साथ ही रिव्यू और वेब जानकारी को समझकर आपको स्मार्ट टिप्स देता है। जैसे- दिल्ली हाट में नागालैंड स्टॉल के मोमोज बहुत पसंद किए जाते हैं, या सालार जंग संग्रहालय में 12 बजे वाला संगीत घड़ी शो मिस न करें।
भारत में खास तौर पर बनाए गए फीचर्स : भारत की सड़कों और यात्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, Google Maps ने कई देश-विशेष फीचर्स पेश किए हैं।
ये फीचर्स यात्रा को आसान बनाते हैं, फिर चाहे ट्रैफिक से बचना हो, पार्किंग ढूंढना हो या ऑफलाइन नेविगेशन देखना हो। AI और स्थानीय भाषा समर्थन से उपयोगिता और बढ़ जाती है। हालांकि, कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं।
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