आप भी इस्तेमाल करते हैं Google Maps? जान लें ये जरूरी फीचर, आसान और सुरक्षित होगा सफर

आपके सवाल सुनकर AI रूट का सुझाव, समय और नेविगेशन विकल्प दिखाता है। गूगल मैप्स का यह फीचर भारत में मार्च 2026 में लॉन्च हुआ था और अब मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इसके अलावा Google Maps में Gemini AI का इस्तेमाल होता है, जो आपके सवालों का जवाब देने के साथ ही रिव्यू और वेब जानकारी को समझकर आपको स्मार्ट टिप्स देता है। जैसे- दिल्ली हाट में नागालैंड स्टॉल के मोमोज बहुत पसंद किए जाते हैं, या सालार जंग संग्रहालय में 12 बजे वाला संगीत घड़ी शो मिस न करें।