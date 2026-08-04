भारत में कितनी जमीन सरकार के पास है? रेलवे, रक्षा, वन और भूमि बैंक की पूरी कहानी

रक्षा, रेलवे और वन के अलावा, बाकी केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के पास भी बड़ी मात्रा में जमीन है, जिसका बड़ा हिस्सा इस्तेमाल में नहीं है। एक पुराने पर व्यापक ऑडिट में सामने आया था कि सिर्फ 51 में से 41 मंत्रालयों और 300 में से 22 सार्वजनिक उपक्रमों की जानकारी जोड़ने पर ही केंद्र सरकार के पास मौजूद खाली जमीन दिल्ली के आकार से करीब नौ गुना निकली। यानी करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर। चूंकि यह गणना अधूरे आंकड़ों पर आधारित थी (कई मंत्रालय शामिल नहीं थे, और गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों से जानकारी नहीं दी), असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है।