घर में पानी का कनेक्शन कैसे लें? जानिए आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और पूरा खर्च



सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आपके क्षेत्र में जल कनेक्शन किस विभाग से मिलता है, जैसे नगर निगम, पीएचईडी (Public Health Engineering Department), जल बोर्ड या ग्राम पंचायत। उदाहरण के लिए, हरियाणा में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पीएचईडी के उप-मंडलीय कार्यालय, ऑनलाइन पोर्टल या सीएससी (Common Service Centres) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि, शुल्क जमा करने की सूचना और कनेक्शन स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होती है। इसी प्रकार, ओडिशा में “Water & Sewerage” डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से आवेदन, शुल्क भुगतान और कनेक्शन की स्थिति देखी जा सकती है; औसतन प्रक्रिया में लगभग 15 दिन लगते हैं और औसत शुल्क ₹813 होता है।