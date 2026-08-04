मेनोपॉज से पहले ही हार्मोन थेरेपी पर क्यों बढ़ रही है चर्चा? क्या है ये और कैसे रखेगी महिलाओं को फिट

हाल ही में प्रकाशित विशेषज्ञ विश्लेषणों और नए क्लीनिकल गाइडलाइंस के अनुसार, सही मरीजों में सही समय पर दी गई Menopause Hormone Therapy (MHT) न केवल गर्मी के दौरे (Hot Flashes) और नींद की समस्या जैसी तकलीफों को कम कर सकती है, बल्कि हड्डियों की मजबूती बनाए रखने और मांसपेशियों के क्षरण (Muscle Loss) को धीमा करने में भी मददगार हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी साफ करते हैं कि यह इलाज हर महिला के लिए नहीं है और इसे केवल डॉक्टर की सलाह पर व्यक्तिगत जोखिम-लाभ का आकलन करके ही शुरू किया जाना चाहिए।