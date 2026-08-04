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डायनासोर्स की दुनिया का नया खुलासा, जिम्बाब्वे में मिला 21 करोड़ साल पुराना जीव, बदल गई विकास की कहानी

Zimbabwe new dinosaur discovery: जिम्बाब्वे में डायनासोर की 21 करोड़ साल पुराने नए डायनासोर की खोज, पृथ्वी पर उसके जीवन के शुरुआती विकास को समझने के लिए अहम मानी जा रही, वैज्ञानिकों का दावा शुरुआत में इतना विशालकाय नहीं था यह जीव, फिर कैसे बन गया दुनिया का सबसे विशाल जीव? क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर आज भी जीवित हैं डायनासोर्स...?
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भारत

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Sanjana Kumar

Aug 04, 2026

Zimbabwe New Dinosaur Species

Zimbabwe New Dinosaur Species: डायनासोर की दुनिया का नया राज खुला। (AI Creative)

Zimbabwe new dinosaur discovery: जिन विशालकाय डायनासोरों की तस्वीरें फिल्मों और संग्रहालयों में दिखाई देती हैं, वे हमेशा से इतने बड़े और शक्तिशाली नहीं थे। वैज्ञानिकों ने जिम्बाब्वे में करीब 21 करोड़ वर्ष पुराने एक नए डायनासोर की पहचान की है, जो उस दौर का है, जब डायनासोर पृथ्वी पर अपनी पकड़ बनाना शुरू ही कर रहे थे। यह खोज बताती है कि छोटे, दो पैरों पर चलने वाले शुरुआती शाकाहारी डायनासोर कैसे आगे चलकर पृथ्वी के सबसे विशाल जीवों 'सॉरोपोड' में विकसित हुए।

इस खोज में क्या खास?

  • यह डायनासोर लेट ट्राइसिक काल (लगभग 210 मिलियन वर्ष पहले) का है। वैज्ञानिकों को इसकी जांघ, पिंडली और टखने की हड्डियां मिलीं, जिनके आधार पर इसे नई प्रजाति माना गया।
  • यह लगभग 1.5 मीटर ऊंचा और करीब 390 किलोग्राम वजनी था।
  • यह Sauropodomorph समूह का सदस्य था, जिससे आगे चलकर ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे विशालकाय लंबी-गर्दन वाले डायनासोर विकसित हुए।

क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही यह खोज?

वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीव उस 'संक्रमण काल' का प्रतिनिधि है, जब डायनासोर आकार में बड़े हो रहे थे, तेजी से विविध हो रहे थे और पूरी दुनिया में फैलने लगे थे। उस समय अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक ही महाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा थे, इसलिए इन क्षेत्रों के डायनासोरों में करीबी रिश्ते मिलते हैं।

अफ्रीका का छिपा खजाना

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफ्रीका में डायनासोर के जीवाश्म कम मिलने का कारण यह नहीं कि वहां डायनासोर कम थे, बल्कि वहां अपेक्षाकृत कम खोजबीन हुई है। जिम्बाब्वे जैसी खोजें संकेत देती हैं कि आने वाले वर्षों में अफ्रीका से विकासवाद के और बड़े रहस्य सामने आ सकते हैं।

फैक्ट फाइल

उम्र: लगभग 21 करोड़ वर्ष
स्थान: लेक करिबा, जिम्बाब्वे
काल: लेट ट्राइसिक
समूह: सॉरोपोडोमॉर्फ
महत्व: विशालकाय लंबी-गर्दन वाले डायनासोरों के शुरुआती विकास को समझने में बड़ी कड़ी।

ये भी जरूर जानिए

  • डायनासोर पहली बार लगभग 23 करोड़ (230 मिलियन) वर्ष पहले ट्राइसिक काल में पृथ्वी पर दिखाई दिए।
  • जिस समय यह नया डायनासोर जीवित था, तब अफ्रीका, भारत, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया एक ही महाद्वीप 'गोंडवाना' का हिस्सा थे।
  • जिम्बाब्वे का Pebbly Arkose Formation शुरुआती डायनासोरों के जीवाश्मों के लिए दुनिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में माना जाता है।
  • यह नई प्रजाति Sauropodomorpha समूह की है, जिससे आगे चलकर Brachiosaurus, Apatosaurus और Diplodocus जैसे विशाल लंबी-गर्दन वाले डायनासोर विकसित हुए।
  • पृथ्वी पर डायनासोरों का अस्तित्व करीब 16.5 करोड़ (165 मिलियन) वर्षों तक रहा, जबकि आधुनिक मानव (Homo sapiens) का इतिहास करीब 3 लाख वर्ष पुराना है।
  • गैर-पक्षी (Non-avian) डायनासोर लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह (Chicxulub Impact) के बाद विलुप्त हो गए।
  • आज के वैज्ञानिक पक्षियों (Birds) को जीवित डायनासोर (Living Dinosaurs) मानते हैं, क्योंकि वे थेरोपोड डायनासोरों के वंशज हैं।

क्या आप जानते हैं डायनासोर आज भी जीवित हैं?

  • पक्षी ही आज के जीवित डायनासोर हैं : वैज्ञानिकों के अनुसार गौरैया, कबूतर, बाज और शुतुरमुर्ग जैसे सभी आधुनिक पक्षी थेरोपोड डायनासोरों के वंशज हैं। यानी तकनीकी रूप से डायनासोर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं।
  • भारत भी कभी डायनासोरों की धरती था : जब डायनासोर पृथ्वी पर विचरण करते थे, तब भारतीय भूभाग गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में डायनासोर के अंडे, घोंसले और जीवाश्म मिल चुके हैं।
  • डायनासोरों का युग इंसानों से कहीं लंबा था : डायनासोर लगभग 16.5 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर रहे, जबकि आधुनिक मानव (होमो सेपियन्स) का इतिहास केवल लगभग 3 लाख वर्ष पुराना है।
  • हर डायनासोर विशाल नहीं था : कई शुरुआती डायनासोर आकार में इंसान जितने या उससे भी छोटे थे। करोड़ों वर्षों में कुछ समूह विकसित होकर विशाल सॉरोपोड बने, जिनकी लंबाई 30 मीटर से भी अधिक हो सकती थी।
  • अफ्रीका अब भी छिपाए बैठा है कई रहस्य : विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीका के कई क्षेत्रों में अब भी ऐसे जीवाश्म दबे हैं, जिनकी खोज से डायनासोरों के विकास और पृथ्वी के प्राचीन इतिहास के नए अध्याय सामने आ सकते हैं।
  • डायनासोरों का अंत कैसे हुआ? : लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले मेक्सिको के पास चिक्सुलुब (Chicxulub) क्षेत्र में विशाल क्षुद्रग्रह की टक्कर के बाद जलवायु में बड़े बदलाव आए और अधिकांश गैर-पक्षी डायनासोर विलुप्त हो गए।

डायनासोर टाइमलाइन

23 करोड़ वर्ष पहले - पहले डायनासोर का उदय
21 करोड़ वर्ष पहले - जिम्बाब्वे के नए डायनासोर का समय
20-14.5 करोड़ वर्ष पहले - विशाल सॉरोपोड डायनासोरों का विकास
6.6 करोड़ वर्ष पहले - क्षुद्रग्रह टक्कर के बाद अधिकांश डायनासोर विलुप्त
आज - पक्षियों के रूप में डायनासोरों की वंशावली जीवित

कहना होगा कि जिम्बाब्वे में नए डायनासोर की खोज केवल जीवाश्म मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर इनके शुरुआती जीवन के विकास को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे करोड़ों वर्षों में विकसित होकर धरती के सबसे विशालकाय जीवों में बदल गए। यह खोज इस बात का संकेत है कि अफ्रीका की धरती में अब भी कई रहस्य छिपे हैं, जो भविष्य में विकासवाद और पृथ्वी के इतिहास से जुड़े नए अध्याय खोल सकते हैं।

जिन्हें दुनिया सनकी कहती रही, वे अपने दौर से कई दशक आगे की सोचने वाले ‘क्रिएटिव जीनियस’ थे किशोर कुमार

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Updated on:

04 Aug 2026 03:25 pm

Published on:

04 Aug 2026 03:25 pm

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