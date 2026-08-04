डायनासोर्स की दुनिया का नया खुलासा, जिम्बाब्वे में मिला 21 करोड़ साल पुराना जीव, बदल गई विकास की कहानी

कहना होगा कि जिम्बाब्वे में नए डायनासोर की खोज केवल जीवाश्म मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर इनके शुरुआती जीवन के विकास को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे करोड़ों वर्षों में विकसित होकर धरती के सबसे विशालकाय जीवों में बदल गए। यह खोज इस बात का संकेत है कि अफ्रीका की धरती में अब भी कई रहस्य छिपे हैं, जो भविष्य में विकासवाद और पृथ्वी के इतिहास से जुड़े नए अध्याय खोल सकते हैं।