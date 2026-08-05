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कैसे बढ़ाएं सीट मिलने की संभावना? समझें रेलवे टिकट बुकिंग में वेटिंग कंफर्म होने का गणित

क्या आप जानते हैं कि ट्रेन कि वेटिंग टिकट के कंफर्म होने की संभावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आइए जानते हैं कुछ जरूरी टिप्स और ट्रिक्स, जो आपकी यात्रा को सुखद बना सकते हैं।
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भारत

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Vinay Shakya

Aug 05, 2026

confirm your railway ticket

सांकेतिक इमेज (सोर्स- ChatGpt)

रेलवे टिकट बुकिंग में वेटिंग से कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ाने का गणित समझना हर यात्री के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे त्योहार हो, शादी का सीजन हो या रोजमर्रा की यात्रा करनी हो, वेटिंग टिकट का कंफर्म होना कई कारणों पर निर्भर करता है। आइए, सरल भाषा में समझते हैं कि कैसे आप अपनी सीट मिलने की संभावना बढ़ा सकते हैं? वेटिंग टिकट का कंफर्मेशन कैसे होता है और IRCTC की नई वेबसाइट में क्या नए फीचर हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं।

वेटिंग टिकट कंफर्म होने का गणित

रेलवे टिकट बुकिंग में वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना कई कारणों पर निर्भर करती है। रेलवे किसी कोच में कुल सीटों का 25% से अधिक वेटिंग टिकट जारी नहीं करता है। उदाहरण के लिए, यदि स्लीपर कोच में 72 सीटें हैं, तो लगभग 18 सीटें कैंसिलेशन और इमरजेंसी कोटा से खाली हो सकती हैं। यानी लगभग 18 वेटिंग टिकट कंफर्म होने की संभावना रहती है।

इसके अलावा, वेटिंग टिकट कंफर्म होने में सबसे बड़ा रोल कैंसिलेशन का होता है। जब यात्री टिकट कैंसिल करते हैं, तभी वेटिंग वाले यात्रियों को सीट मिलती है। VIP, लेडीज, डिफेंस आदि कोटे से रिलीज हुई सीटें भी वेटिंग में शामिल हो सकती हैं, लेकिन ये सीटें अक्सर आखिरी समय में ही रिलीज होती हैं या कभी-कभी नहीं होती हैं।

वेटिंग लिस्ट के प्रकार और कंफर्मेशन संभावना

रेलवे में अलग-अलग प्रकार की वेटिंग लिस्ट होती हैं, जिनकी कंफर्मेशन संभावना अलग-अलग होती है।

GNWL (General Waiting List) : यह सबसे सामान्य वेटिंग लिस्ट है और इसमें कंफर्मेशन की संभावना सबसे अधिक होती है।

RLWL (Remote Location Waiting List) : यह उन यात्रियों के लिए होती है जो ट्रेन के सोर्स स्टेशन से नहीं, बल्कि बीच के किसी स्टेशन से यात्रा शुरू करते हैं। इसकी कंफर्मेशन संभावना काफी कम होती है, क्योंकि केवल उसी रूट के यात्रियों की कैंसिलेशन से यह आगे बढ़ती है।

PQWL (Pooled Quota Waiting List) : यह उन यात्रियों के लिए होती है जो ट्रेन के बीच के स्टेशनों के बीच यात्रा कर रहे होते हैं। इसमें सीटें बहुत कम होती हैं और कई स्टेशनों के यात्रियों में साझा की जाती हैं। इसलिए कंफर्मेशन की संभावना कम होती है। अगर आपकी वेटिंग GNWL में है, तो कंफर्मेशन की संभावना बेहतर होती है, जबकि RLWL और PQWL में यह काफी कम होती है।

कैसे बढ़ाएं कंफर्म टिकट मिलने की संभावना?

  1. जितना जल्दी हो सके टिकट बुक करें : जितनी जल्दी बुकिंग होगी, उतनी ही वेटिंग कम होगी और कंफर्मेशन की संभावना बढ़ेगी।
  2. GNWL को प्राथमिकता दें : यदि संभव हो, तो GNWL कोटा चुनें क्योंकि इसमें कंफर्मेशन की संभावना अधिक होती है।
  3. भीड़भाड़ वाले समय से बचें : त्योहारों, छुट्टियों या शादी सीजन में मांग अधिक होती है, जिससे वेटिंग लंबी और कंफर्मेशन कम होती है।
  4. कैंसिलेशन ट्रेंड पर नजर रखें : चार्ट बनने से पहले ज्यादा कैंसिलेशन होने पर वेटिंग आगे बढ़ सकती है; चार्ट बनने के बाद संभावना कम हो जाती है।

IRCTC की नई वेबसाइट में क्या नया है?

IRCTC ने हाल ही में अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य टिकट बुकिंग को और सरल, तेज और यूजर फ्रेंडली बनाना है। इस नए इंटरफेस में एयर टिकट बुकिंग जैसा अनुभव मिलता है। जहां एक टैप में बुक टिकट, PNR इंक्वायरी, ट्रेन शेड्यूल, लाइव ट्रेन स्टेटस, कैंसिल टिकट, ग्रुप टिकट, ई-वॉलेट, फूड बुकिंग जैसे विकल्प उपलब्ध हैं।

रेलवे के नए पोर्टल के जरिए आप जल्दी से टिकट की उपलब्धता देख सकते हैं। PNR स्टेटस चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर टिकट कैंसिलेशन या फूड बुकिंग भी कर सकते हैं। यह सब एक ही जगह पर उपलब्ध है, जिससे समय की बचत होती है और बुकिंग का अनुभव बेहतर होता है।

रणनीति पर निर्भर है कंफर्म टिकट गणित

रेलवे टिकट बुकिंग में वेटिंग से कंफर्म टिकट पाने का गणित पूरी तरह से किस्मत पर नहीं, बल्कि रणनीति और समय पर निर्भर करता है। जल्दी बुकिंग, सही कोटा (विशेषकर GNWL), कम भीड़भाड़ वाले समय और कैंसिलेशन ट्रेंड पर नजर रखने से आपकी संभावना बढ़ सकती है।

IRCTC की नई वेबसाइट इस प्रक्रिया को और सहज बना रही है, जिससे आप आसानी से उपलब्धता देख सकते हैं और समय रहते निर्णय ले सकते हैं। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय सही समय पर टिकट बुक करें, वेटिंग कोटा समझें और IRCTC के नए पोर्टल का लाभ उठाएं। इससे आपकी सीट मिलने की संभावना बढ़ सकती है और यात्रा का अनुभव और भी बेहतर बन सकता है।

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Updated on:

05 Aug 2026 05:23 pm

Published on:

05 Aug 2026 05:23 pm

Hindi News / Patrika+ / कैसे बढ़ाएं सीट मिलने की संभावना? समझें रेलवे टिकट बुकिंग में वेटिंग कंफर्म होने का गणित

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