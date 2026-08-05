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चीन के नए एंट्री रूल्स: क्या वीजा नियमों से भारतीय छात्रों को मिलेगी राहत ?

China Visa Rules: क्या आप सोचते हैं कि चीन के नए वीजा नियमों का आपके भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा? अगर हां, तो फिर से सोचिए! वीजा शुल्क में छूट और प्रक्रिया में बदलाव आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है।
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भारत

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MI Zahir

Aug 05, 2026

China New Visa Policy News.

चीन की नई वीजा पॉलिसी से भारतीयों पर क्या असर होगा, जानिए ।( विजुअल : ChatGPT)

दुनिया भर के छात्र छात्राओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चीन अपनी आव्रजन और वीजा व्यवस्था में रणनीतिक बदलाव कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय और आव्रजन प्राधिकरण ने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। इन फैसलों का प्राथमिक उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गति देना, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना और विभिन्न देशों के साथ शैक्षणिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। जब भी चीन जैसा बड़ा देश अपनी सीमा नीतियों में ढील देता है, तो पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिक जाती हैं कि किस देश को इससे कितना फायदा होने वाला है। विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र और पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए ये बदलाव काफी मायने रखते हैं।

ब्रिटेन और कनाडा के लिए 30 दिनों की वीजा-मुक्त छूट

चीन की ओर से लागू किए गए नए नियमों के तहत ब्रिटेन (UK) और कनाडा के नागरिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इन दोनों देशों के पासपोर्ट धारकों को अब चीन में प्रवेश करने के लिए 30 दिनों तक की वीजा-मुक्त (Visa-Free Entry) सुविधा दी गई है। यह सुविधा पर्यटन, व्यावसायिक बैठकों, परिवार से मुलाकात और अल्पकालिक शैक्षणिक दौरों के लिए लागू की गई है। यह छूट अस्थायी रूप से लागू की गई है, जो साल 2026 के अंत तक प्रभावी रहेगी। चीन का मानना है कि इस कदम से पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंध सुधरेंगे और वहां से आने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जाएगी।

क्या भारत भी शामिल है फ्री वीजा की सूची में?

कनाडा और ब्रिटेन को मिली वीजा-मुक्त सुविधा के बाद भारतीय छात्रों और उनके अभिभावकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या भारत को भी यह राहत मिली है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है-नहीं। चीन ने फिलहाल भारत को अपनी फ्री-वीजा या वीजा-मुक्त प्रवेश सूची में शामिल नहीं किया है। भारतीय नागरिकों, जिनमें पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्र भी शामिल हैं, को चीन की यात्रा करने के लिए पहले की तरह ही नियमित वीजा प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि, नीति विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक शुरुआती चरण है और वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए आने वाले समय में अन्य देशों को भी ऐसी रियायतें दी जा सकती हैं।

भारतीय छात्रों के लिए वीजा शुल्क में राहत

भले ही भारतीय नागरिकों को वीजा-मुक्त प्रवेश का लाभ न मिला हो, लेकिन चीन ने भारतीय आवेदकों के लिए एक दूसरी राहत की घोषणा जरूर की है। चीन सरकार ने भारत सहित कई अन्य राष्ट्रों के नागरिकों के लिए वीजा आवेदन शुल्क में दी जाने वाली छूट की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। अब भारतीय आवेदक कम शुल्क पर वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे और यह रियायत भी 2026 के अंत तक जारी रहने वाली है। जो छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य पाठ्यक्रमों के लिए चीनी विश्वविद्यालयों में दाखिला ले रहे हैं, उनके लिए यह आर्थिक दृष्टिकोण से एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है। इससे उनके शुरुआती यात्रा खर्च में थोड़ी कमी जरूर आएगी।

STEM पेशेवरों के लिए 'K वीजा' की शुरुआत

चीन ने उच्च कुशल जनशक्ति को अपने देश में लाने के उद्देश्य से 'K वीजा' नाम से एक नई श्रेणी की शुरुआत की है। यह वीजा विशेष रूप से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (STEM) क्षेत्रों के युवा विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के लिए तैयार किया गया है। 'K वीजा' की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए आवेदक के पास चीन की किसी कंपनी का पूर्व जॉब ऑफर होना अनिवार्य नहीं है। यह पेशेवरों को चीन आकर अवसर तलाशने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि, यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि 'K वीजा' मुख्य रूप से कामकाजी पेशेवरों के लिए है, न कि नियमित पढ़ाई करने वाले स्नातक या परास्नातक छात्रों के लिए।

छात्र वीजा (X2) प्रक्रिया में हुए प्रशासनिक सुधार

चीन में अल्पकालिक अध्ययन या कोर्स के लिए जाने वाले छात्रों को 'X2 वीजा' जारी किया जाता है। चीनी दूतावास ने इस छात्र वीजा की आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस अपडेट की हैं। अब पासपोर्ट की न्यूनतम वैधता सीमा, डिजिटल फोटो के आकार और आवेदन फॉर्म भरने के नियमों को अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि कोई छात्र चीन में रहते हुए अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहता है, तो उसे संबंधित चीनी शैक्षणिक संस्थान से औपचारिक प्रवेश पत्र और उपस्थिति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यह सुधार प्रक्रिया को आसान बनाते हैं, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

वीजा आवेदन के दौरान छात्रों की व्यावहारिक चुनौतियां

कागजी नियमों और वास्तविक स्थिति में अक्सर थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। कई भारतीय छात्रों ने वीजा प्रक्रिया के दौरान आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का जिक्र किया है। आवेदन जमा करने के बाद लंबे समय तक स्टेटस का "अंडर रिव्यू" (Under Review) दिखना एक आम समस्या बन चुका है। कई बार वीजा एप्लीकेशन सेंटर से आवेदकों को समय पर स्पष्ट जानकारी या अपडेट नहीं मिल पाता, जिससे छात्रों की यात्रा योजनाएं और कॉलेज की जॉइनिंग तिथियां प्रभावित होती हैं। यद्यपि ये समस्याएं व्यक्तिगत स्तर पर भिन्न हो सकती हैं, फिर भी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वीजा आवेदन की प्रक्रिया काफी पहले से शुरू कर दें।

भारतीय छात्रों के लिए जरूरी सावधानियां और सुझाव

यदि आप चीन के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने जा रहे हैं या वीजा आवेदन की योजना बना रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:

समय पूर्व आवेदन: वीजा शुल्क छूट का लाभ उठाने और प्रशासनिक देरी से बचने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें।

सटीक दस्तावेजीकरण: अपने पासपोर्ट, फोटो, एडमिशन लेटर (JW201/JW202 फॉर्म) और वित्तीय दस्तावेजों को गाइडलाइंस के अनुसार पूरी तरह दुरुस्त रखें।

आवेदन की ट्रैकिंग: अपने आवेदन का स्टेटस नियमित रूप से ऑनलाइन चेक करते रहें और किसी भी संशय की स्थिति में सीधे आधिकारिक वीजा सेंटर से संपर्क करें।

चीन यात्रा: भविष्य की संभावनाएं

चीन की हालिया नीतिगत ढील यह दर्शाती है कि वह अपनी सीमाओं को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अधिक सुगम बनाना चाहता है। यद्यपि इन नए नियमों का भारतीय छात्रों पर कोई क्रांतिकारी या सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन वीजा शुल्क में कटौती और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में स्पष्टता निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। यदि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और शैक्षणिक संबंधों में और सुधार होता है, तो भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और वीजा के नियम और भी आसान हो सकते हैं। फिलहाल, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक दूतावास की वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें और अपनी पढ़ाई की योजना सावधानीपूर्वक बनाएं।

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Updated on:

05 Aug 2026 05:07 pm

Published on:

05 Aug 2026 04:58 pm

Hindi News / Patrika+ / चीन के नए एंट्री रूल्स: क्या वीजा नियमों से भारतीय छात्रों को मिलेगी राहत ?

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