चीन के नए एंट्री रूल्स: क्या वीजा नियमों से भारतीय छात्रों को मिलेगी राहत ?

दुनिया भर के छात्र छात्राओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चीन अपनी आव्रजन और वीजा व्यवस्था में रणनीतिक बदलाव कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय और आव्रजन प्राधिकरण ने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है। इन फैसलों का प्राथमिक उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गति देना, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना और विभिन्न देशों के साथ शैक्षणिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। जब भी चीन जैसा बड़ा देश अपनी सीमा नीतियों में ढील देता है, तो पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिक जाती हैं कि किस देश को इससे कितना फायदा होने वाला है। विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र और पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए ये बदलाव काफी मायने रखते हैं।