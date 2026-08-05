महाकाल सवारी: क्यों हर साल लाखों श्रद्धालुओं को उज्जैन खींच लाती है यह परंपरा?

उज्जैन के महाकाल की सवारी की खासियत। (फोटोः एआई)
उज्जैन की पावन नगरी में सावन‑भादौ के सोमवारों पर निकलने वाली “महाकाल सवारी” एक ऐसी अनूठी कथा है, जो श्रद्धा, संस्कृति और लोकपरंपरा को एक साथ जोड़ती है। यह यात्रा एक ऐसा भावनात्मक पल है, जहां महाकाल स्वयं अपनी प्रजा से मिलने निकलते हैं। रिपोर्ट में इस यात्रा में क्या खास है जानते हैं , जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाती है।
हर वर्ष श्रावण (सावन) और भाद्रपद (भादौ) मास के सोमवारों को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की सवारी निकलती है। इस वर्ष, यानी 2026 में, कुल छह सवारियां निर्धारित की गई हैं- चार श्रावण में और दो भाद्रपद में। पहली सवारी 3 अगस्त को, दूसरी 10 अगस्त, तीसरी 17 अगस्त, चौथी 24 अगस्त, पांचवीं 31 अगस्त, और अंतिम राजसी या शाही सवारी 7 सितंबर को होगी।
सवारी मंदिर के सभामंडप से आरंभ होती है, जहां पूजा-अर्चना के बाद यह महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बक्षी बाजार, कहारवाड़ी होते हुए रामघाट तक पहुंचती है। वहां पुनः पूजा होती है और फिर सवारी रामानुजकोट, मोढ़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती समाज मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार, गुदरी बाजार होते हुए वापस मंदिर तक लौटती है।
मंदिर में भस्म आरती की समय-सारिणी भी विशेष रूप से तय की गई है। 30 जुलाई से 7 सितंबर तक भस्म आरती सुबह तीन बजे से शुरू होगी, जबकि सोमवार को आरती दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
महाकाल सवारी की परंपरा सदियों पुरानी है। कुछ मान्यताओं के अनुसार, यह परंपरा सिंधिया वंश के समय से चल रही है, जब श्रावण के सोमवारों पर सवारी निकाली जाती थी। प्रारंभ में केवल दो या तीन सवारियां होती थीं, जो बाद में विस्तारित हुईं।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उज्जयिनी के ज्योतिषाचार्य पं. सूर्यनारायण व्यास और कलेक्टर बुच ने इस परंपरा को नया रूप दिया। उनका उद्देश्य था कि महाकाल स्वयं अपनी प्रजा से मिलें, विशेषकर वे लोग जो किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते। यह भावनात्मक जुड़ाव आज भी इस यात्रा की आत्मा है।
राजा भोज के नाम से भी इस सवारी की शुरुआत जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा भोज ने इसे भव्य रूप में शुरू किया, जिसमें कलाकार, संगीतकार, रथ और हाथी शामिल थे। बाद में सिंधिया वंश ने इसे और भव्य बनाया।
महाकाल सवारी उज्जैन की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। इसमें ढोल-नगाड़े, तलवारबाज, घुड़सवार, भंडारी, नागा साधु, नर्तक और संगीतकार शामिल होते हैं। भक्त फूल, फल, दूध और मिठाई अर्पित करते हैं, जयकारे लगाते हैं और महाकाल की एक झलक पाने के लिए दूर-दूर से आते हैं।
यह यात्रा एक तरह से भगवान महाकाल की शक्ति और करुणा का प्रदर्शन है, एक ऐसा क्षण जब वे अपनी नगरी में भ्रमण करते हुए भक्तों को आशीर्वाद देते हैं।
एक लोककथा के अनुसार, जब वृद्ध, रोगी या अपाहिज भक्त मंदिर नहीं आ पाते, तब भगवान महाकाल स्वयं सवारी के माध्यम से उनसे मिलने आते हैं। यह दृष्टांत इस यात्रा को एक व्यक्तिगत और संवेदनशील रूप देता है, जहां भक्ति और दया का मिलन होता है।
यह यात्रा परिवारों को एक साथ मंदिर और सवारी देखने का अवसर देती है। युवा पीढ़ी के लिए यह अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह श्रद्धा और यादों का संगम। साथ ही, यह उज्जैन की लोकसंस्कृति, भक्ति और त्योहारों की जीवंतता को दर्शाता है।
यदि आप इस वर्ष महाकाल सवारी में शामिल होना चाहते हैं, तो 3 अगस्त से 7 सितंबर तक हर सोमवार को उज्जैन में रहकर इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। मंदिर प्रबंधन ने दर्शन, पार्किंग, सुरक्षा और मेडिकल सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया है, ताकि श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित अनुभव मिल सके।
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग