महाकाल सवारी: क्यों हर साल लाखों श्रद्धालुओं को उज्जैन खींच लाती है यह परंपरा?

हर वर्ष श्रावण (सावन) और भाद्रपद (भादौ) मास के सोमवारों को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की सवारी निकलती है। इस वर्ष, यानी 2026 में, कुल छह सवारियां निर्धारित की गई हैं- चार श्रावण में और दो भाद्रपद में। पहली सवारी 3 अगस्त को, दूसरी 10 अगस्त, तीसरी 17 अगस्त, चौथी 24 अगस्त, पांचवीं 31 अगस्त, और अंतिम राजसी या शाही सवारी 7 सितंबर को होगी।