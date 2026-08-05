अमेरिका में विस्फोटक दस्त से हजारों लोग बीमार, कितनी खतरनाक है यह बीमारी और क्या हैं इसके लक्षण?

अमेरिका में हाल ही में ‘विस्फोटक दस्त’ (Explosive diarrhea) से जुड़ा एक बड़ा स्वास्थ्य संकट सामने आया है, जिसमें हजारों लोग बीमार हुए हैं। अमेरिका में ‘विस्फोटक दस्त’ का कारण एक परजीवी (Cyclospora Cayetanensis) से होने वाली साइक्लोस्पोरियासिस (Cyclosporiasis) बीमारी है। यह बीमारी तेज और पानी जैसी दस्त के साथ होती है, जिसे अक्सर ‘विस्फोटक दस्त’ कहा जाता है। CDC (Centers for Disease Control and Prevention) के अनुसार, इस बीमारी के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आइए जानते हैं क्या है इस बीमारी की असलियत, कारण, लक्षण और भारत में इसका प्रभाव की स्थिति।