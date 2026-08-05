पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर संसद में हंगामा, क्या है सरकार की असली रणनीति? जानें यहां

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर संसद में जो हंगामा हो रहा है, वह केवल एक राजनीतिक नाटक नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। विपक्ष इसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का अवसर बना रहा है, जबकि सरकार इसे वैश्विक दबावों के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत कर रही है। आइए, इस बहस की गहराई में जाकर समझने की ​कोशिश करते हैं कि क्या सरकार की रणनीति सफल हो रही है और इसका असर आम जनता पर क्या पड़ सकता है।