पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर संसद में हंगामा, क्या है सरकार की असली रणनीति? जानें यहां

लोकसभा में तेल की बढ़ी कीमतों पर हंगामा (Photo: ChatGpt)
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर संसद में जो हंगामा हो रहा है, वह केवल एक राजनीतिक नाटक नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। विपक्ष इसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का अवसर बना रहा है, जबकि सरकार इसे वैश्विक दबावों के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत कर रही है। आइए, इस बहस की गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार की रणनीति सफल हो रही है और इसका असर आम जनता पर क्या पड़ सकता है।
सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी (लगभग 75 प्रतिशत) के बीच, पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर ₹10 की केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कटौती की है। इसका उद्देश्य खुदरा कीमतों को स्थिर रखना और तेल विपणन कंपनियों (IOC, BPCL, HPCL) के भारी घाटे को कम करना था। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि रिफाइनरियों को घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है, ताकि देश में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे।
विपक्ष ने इस कदम को "सरकार द्वारा निर्मित संकट" करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह सरकार की “नेतृत्व की कमी” और “दृष्टि की कमी” का परिणाम है, जिससे आम जनता महंगाई और बेरोजगारी के बोझ तले दब रही है। वहीं राहुल गांधी ने इसे मोदी सरकार की “गलती” बताया और कहा कि “कीमत जनता चुकाएगी।” विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान कीमतों को स्थिर रखा गया और जैसे ही चुनाव समाप्त हुए कीमतें बढ़ा दी गईं।
सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी “अनिवार्य” थी, क्योंकि तेल कंपनियों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा था। उसने यह भी बताया कि कई देशों में ईंधन की कीमतें 20–50 प्रतिशत तक बढ़ी हैं, जबकि भारत में यह केवल 3.2–3.4 प्रतिशत तक सीमित रही हैं। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया कि देश में तेल का पर्याप्त भंडार (लगभग 60 दिनों का) है और किसी प्रकार की आपूर्ति संकट नहीं है।
सरकार की रणनीति ने दो मोर्चों पर काम किया है। एक, खुदरा कीमतों को स्थिर रखना और दूसरा, तेल कंपनियों को घाटे से बचाना। यह कदम आर्थिक दृष्टि से समझदारी भरा है, क्योंकि इससे महंगाई पर तत्काल दबाव कम हुआ है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह रणनीति कमजोर पड़ रही है। विपक्ष ने इसे चुनावी लाभ के लिए समयबद्ध कदम बताया है, और जनता में असंतोष बढ़ रहा है। विशेषकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए ईंधन की बढ़ी कीमतें सीधे असर डाल रही हैं।
ईंधन की कीमतें बढ़ने से परिवहन, खाद्य वस्तुओं और दैनिक खर्चों में वृद्धि होती है। विपक्ष का तर्क है कि इससे महंगाई बढ़ेगी और घरेलू बजट पर दबाव बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि यह वैश्विक संकट का असर है, और उसने इसे सीमित रखने का प्रयास किया है। लेकिन जनता को राहत तभी मिलेगी जब कीमतों में कटौती हो या करों में कमी आए।
सरकार को यह दिखाना होगा कि यह कदम केवल राजनीतिक बचाव नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इसमें इन बातों को किया जा सकता है शामिल।
- ईंधन पर करों में स्थायी कटौती या इसे जीएसटी में शामिल करने की पहल
- ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों जैसे E20 (20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) पर जनता का विश्वास बढ़ाना
- तेल कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना
- महंगाई को नियंत्रित करने के लिए व्यापक आर्थिक राहत पैकेज
सरकार की रणनीति ने फिलहाल खुदरा कीमतों को स्थिर रखा है और तेल कंपनियों को घाटे से बचाया है। लेकिन राजनीतिक और आर्थिक दबाव अभी कम नहीं हुए हैं। विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना रहा है, और जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। यदि सरकार इस रणनीति को केवल अस्थायी राहत तक सीमित रखती है, तो यह आगे चलकर महंगाई और असंतोष की आग को और भड़का सकती है।
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