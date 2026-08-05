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अगस्त 2026 में ग्रहों का महापरिवर्तन: जानिए, किस राशि पर क्या होगा असर?

क्या आप जानते हैं, अगस्त 2026 में ग्रहों की चाल आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? कुछ ही दिनों में, एक दुर्लभ सूर्य ग्रहण और कई ग्रहों का गोचर आपके करियर और संबंधों में नए अवसरों का दरवाजा खोल सकता है। जानिए आपकी राशि का हाल...
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 05, 2026

August 2026 Planet Transit

अगस्त में कैसा रहेगा आपका राशिफल? (फोटोः एआई)

अगस्त 2026 में आकाशीय परिवर्तनों की श्रृंखला आपके जीवन में नए अवसर और चुनौतियां दोनों ला सकती है। इस महीने कई ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, साथ ही एक दुर्लभ सूर्य ग्रहण भी इस महीने घटित होगा। ये सभी मिलकर आपके करियर, परिवार, धन और व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं।

ग्रहों की चाल: कब-कौन सा गोचर होगा?

1 अगस्त को प्रेम, कला और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश होगा, जिससे संबंधों में मधुरता और आर्थिक मामलों में अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

2 अगस्त को साहस और ऊर्जा का ग्रह मंगल मिथुन राशि में गोचर करेगा, जो नए कार्यों और निर्णयों में उत्साह ला सकता है।

3 अगस्त को सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ा सकता है।

5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे संचार, व्यापार और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है।

17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मान-सम्मान, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता और अधिक सुदृढ़ होगी।

22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे शिक्षा, लेखन, मीडिया और व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है।

साथ ही, 12 अगस्त को एक दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, अतः सूतक काल लागू नहीं होगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय बड़े बदलावों और सोच-समझकर निर्णय लेने का संकेत देता है।

किस राशि पर क्या प्रभाव होगा?

शुक्र के कन्या में गोचर से संबंधों में सौहार्द और आर्थिक मामलों में अवसर मिल सकते हैं। मंगल के मिथुन में जाने से नए कार्यों में उत्साह और सक्रियता बढ़ सकती है। सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। बुध का कर्क में गोचर संचार और व्यापार में मजबूती लाएगा। सिंह राशि में सूर्य और बुध के गोचर से मान-सम्मान, आत्मविश्वास और जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है।

कैसे करें इस महीने का सदुपयोग?

अपने करियर और संबंधों में सकारात्मक बदलाव के लिए यह समय अनुकूल है। नए अवसरों को पहचानें, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें, विशेषकर ग्रहण के समय (12 अगस्त) में। संचार और व्यापार से जुड़े लोग बुध के गोचर का लाभ उठा सकते हैं। सिंह राशि में गोचर करने वाले ग्रहों से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, इसका उपयोग जिम्मेदारियों में सुधार और नई भूमिकाएं संभालने में करें।

मासिक योजना: क्या करें, क्या न करें

तारीखग्रह गोचर / घटनासुझाव
1–2 अगस्तशुक्र कन्या, मंगल मिथुन मेंसंबंधों और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।
3–5 अगस्तसूर्य अश्लेषा, बुध कर्क मेंआत्मविश्वास बढ़ाएं, संचार और व्यापार में सक्रिय रहें।
12 अगस्तसूर्य ग्रहण (भारत में नहीं दिखेगा)बड़े निर्णय टालें, धैर्य बनाए रखें।
17–22 अगस्तसूर्य और बुध सिंह मेंनेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारियां संभालें, आत्मसम्मान बढ़ाएं।

यह महीना आपके लिए बदलाव और अवसरों से भरा हुआ है, चाहे वह करियर हो, संबंध हों या आत्मविकास। ग्रहों की चाल आपके जीवन में नए रंग भर सकती है, बशर्ते आप समय और दिशा को समझकर कदम उठाएं।

(डिस्क्लेमरः यह लेख ज्योतिष/वास्तु शास्त्र की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है, वैज्ञानिक तथ्य पर नहीं। कृपया इसे आस्था के रूप में लें और महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।)

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Updated on:

05 Aug 2026 04:10 pm

Published on:

05 Aug 2026 04:10 pm

Hindi News / Patrika+ / अगस्त 2026 में ग्रहों का महापरिवर्तन: जानिए, किस राशि पर क्या होगा असर?

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