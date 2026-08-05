अगस्त 2026 में ग्रहों का महापरिवर्तन: जानिए, किस राशि पर क्या होगा असर?

1 अगस्त को प्रेम, कला और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश होगा, जिससे संबंधों में मधुरता और आर्थिक मामलों में अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।



2 अगस्त को साहस और ऊर्जा का ग्रह मंगल मिथुन राशि में गोचर करेगा, जो नए कार्यों और निर्णयों में उत्साह ला सकता है।



3 अगस्त को सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ा सकता है।



5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेगा, जिससे संचार, व्यापार और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है।



17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मान-सम्मान, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता और अधिक सुदृढ़ होगी।



22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करेगा, जिससे शिक्षा, लेखन, मीडिया और व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है।