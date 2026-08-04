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जिन्हें दुनिया सनकी कहती रही, वे अपने दौर से कई दशक आगे की सोचने वाले ‘क्रिएटिव जीनियस’ थे किशोर कुमार

Kishore Kumar Birthday: अपनी आवाज और अंदाज से दुनिया का दिल जीतने वाले किशोर दा का आज जन्मदिन है। वे भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों को याद आते हैं। बुजुर्गों के साथ ही युवाओं के बीच उनकी आवाज का जादू आज भी कायम है। Kishore Kumar Birthday Special में जानिए अनसुने, अनकहे किस्से..
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भारत

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Sanjana Kumar

Aug 04, 2026

Kishore Kumar Birthday Special

Kishore Kumar Birthday Special: आज का दिन किशोर कुमार के नाम, आज उनके जन्मदिवस पर जानें उनकी ऐसी खूबियां जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। (AI Creative)

Kishore Kumar Birthday: हिंदी सिनेमा में जब भी महान गायकों का जिक्र होता है, किशोर कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी आवाज आज भी नई पीढ़ी की प्लेलिस्ट में है। लेकिन उनकी असली कहानी सिर्फ सुरों की नहीं, सोच की भी है। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें अक्सर 'सनकी', 'अजीब' या 'पागल' कहा गया। कोई उनके बंगले के बाहर लगे 'Beware of Kishore Kumar' बोर्ड का किस्सा सुनाता है, तो कोई बताता है कि वे बिना भुगतान रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। कई लोग इसे उनका विचित्र स्वभाव मानते रहे। लेकिन जब इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए, तो एक अलग तस्वीर सामने आती है, एक ऐसा कलाकार, जो अपनी रचनात्मक आजादी, आत्मसम्मान और मौलिकता पर किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं था।

'आवाज' नहीं, एक सोच थे किशोर कुमार

4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे आभास कुमार गांगुली ने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम किशोर कुमार रखा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने लंबी औपचारिक शास्त्रीय संगीत शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने सुनकर सीखा, प्रयोग किए और अपनी अलग शैली बनाई। यही कारण है कि उनकी गायकी किसी स्थापित सांचे में फिट नहीं होती। आज भी संगीत विशेषज्ञ मानते हैं कि किशोर कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी तकनीक नहीं, बल्कि भावनाओं को आवाज में ढालने की क्षमता थी। उन्होंने हर अभिनेता के लिए अपनी आवाज बदल दी।

एक ही गायक की आवाज अलग-अलग अभिनेताओं पर इतनी स्वाभाविक लगे, यह आसान नहीं होता। लेकिन किशोर कुमार ने इसे संभव कर दिखाया। चाहे राजेश खन्ना का रोमांटिक अंदाज हो, अमिताभ बच्चन की गंभीर छवि या देव आनंद की चंचल स्टाइल, उन्होंने हर कलाकार के व्यक्तित्व के अनुरूप गायन का रंग बदला। यही वजह है कि उनके गीत सुनते समय श्रोता को गायक नहीं, पर्दे पर दिख रहा अभिनेता याद आता है।

'योडलिंग' जब 'जोखिम' बन गया पहचान

किशोर कुमार ने पश्चिमी शैली की योडलिंग को हिंदी फिल्म संगीत में लोकप्रिय बनाया। उस दौर में यह जोखिम भरा प्रयोग माना जाता था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी पहचान बना लिया। बाद में यही उनकी गायकी की सबसे अलग विशेषता बन गई।

'पहले पैसा, फिर काम', क्या यह सिर्फ जिद थी?

फिल्म जगत में लंबे समय तक यह चर्चा रही कि किशोर कुमार पहले भुगतान लेने पर जोर देते थे। इसकी वजह कई जीवनीकार शुरुआती करियर के अनुभव बताते हैं, जब उन्हें भुगतान को लेकर परेशानियां झेलनी पड़ी थीं। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक स्पष्ट नियम बना लिया। यह जिद कम और पेशेवर अनुशासन ज्यादा था।

बंगले के बाहर लगा बोर्ड क्या कहता था?

मुंबई स्थित उनके घर के बाहर 'Beware of Kishore Kumar' लिखा बोर्ड वर्षों तक चर्चा का विषय रहा। कई लोगों ने इसे उनके हास्यबोध का हिस्सा माना, तो कुछ ने इसे निजता पसंद करने वाले इंसान की शैली। वे बिना सूचना आने वाले लोगों से असहज हो जाते थे और निजी जीवन को सार्वजनिक होने से बचाना चाहते थे।

पेड़ों से बातें करने वाला कलाकार

उनके बारे में यह किस्सा कई संस्मरणों और जीवनी संबंधी लेखों में मिलता है कि उन्हें पेड़ों और प्रकृति से गहरा लगाव था। वे पौधों से बातें करते थे और उन्हें जीवित साथी की तरह देखते थे। उस समय लोगों ने इसे सनक कहा, लेकिन आज मानसिक स्वास्थ्य और प्रकृति के संबंध पर हो रहे शोध ऐसे व्यवहार को अलग नजरिए से भी देखने की बात करते हैं।

वे सिर्फ गायक नहीं थे

किशोर कुमार अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक और संगीतकार भी थे। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया और संगीत भी दिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा अक्सर उनकी गायकी की लोकप्रियता के कारण पीछे छूट जाती है।

इमरजेंसी का दौर और उनका रुख

1975-77 के आपातकाल के दौरान सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी को लेकर उनका नाम चर्चा में रहा। इस विषय पर कई संस्मरण और ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध हैं। हालांकि अलग-अलग स्रोतों में घटनाओं का वर्णन भिन्न मिलता है, इसलिए इसे संतुलित ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

खंडवा कभी नहीं छूटा

मुंबई में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वे अपने जन्मस्थान खंडवा को नहीं भूले। वे कई बार कहते थे कि जीवन के अंतिम वर्षों में वहीं लौटकर बसना चाहते हैं। उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन आज भी खंडवा उनकी सबसे बड़ी पहचान है।

किशोर कुमार का 'क्रिएटिव फॉर्मूला'

अगर उनके पूरे जीवन को एक सूत्र में बांधा जाए तो पांच बातें साफ दिखाई देती हैं, जिन्हें उनका क्रिएटिव फॉर्मूला माना जा सकता है-

  • भीड़ से अलग दिखने से कभी मत डरिए।
  • अपनी कला की कीमत खुद तय कीजिए।
  • प्रयोग करते रहिए, क्योंकि पहचान वहीं से बनती है।
  • लोकप्रियता से ज्यादा मौलिकता महत्वपूर्ण है।
  • निजी जीवन और रचनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कीजिए।

किशोर कुमार के रोचक और अनसुने किस्से

  • उनकी आवाज आज भी सबसे ज्यादा सुने जाने वाले फिल्मी गायकों में शामिल है। रेडियो, टीवी, म्यूजिक ऐप्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर उनके गीत लगातार नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं, जो उनकी लोकप्रियता की स्थायी पहचान है।
  • उनका असली नाम किशोर कुमार नहीं था। उनका रियल नाम आभास कुमार गांगुली था।
  • फिल्मों में आने के बाद उन्होंने "किशोर कुमार" नाम अपनाया।
  • वे पेशेवर रूप से प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक नहीं थे। उन्होंने अपनी शैली खुद विकसित की और योडलिंग को हिंदी फिल्म संगीत में नई पहचान दी।
  • वे पहले अभिनेता बनना चाहते थे, गायक नहीं। शुरुआती दौर में उनका सपना अभिनय था, लेकिन बाद में उनकी गायकी ने उन्हें अमर बना दिया।
  • उन्हें अपने जन्मस्थान खंडवा से गहरा लगाव था। वे अक्सर कहते थे कि जीवन के आखिरी दिन खंडवा में बिताना चाहते हैं।
  • वे एक बेहतरीन मिमिक्री आर्टिस्ट भी थे। रिकॉर्डिंग के दौरान वे अलग-अलग आवाजें और अंदाज अपनाकर माहौल हल्का कर देते थे।
  • उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए। हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, असमिया और ओड़िया जैसी भाषाओं में भी उन्होंने अपनी आवाज दी।
  • योडलिंग को उन्होंने भारतीय श्रोताओं के बीच लोकप्रिय बनाया। यह शैली उन्होंने विदेशी गायकों से प्रेरित होकर अपनाई, लेकिन उसे अपनी अलग पहचान दे दी।
  • वे सिर्फ गायक नहीं, लेखक, निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया तथा संगीत भी दिया।
  • फिल्मफेयर में उनका दबदबा रहा। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक का फिल्मफेयर पुरस्कार 8 बार जीता, जो लंबे समय तक एक रिकॉर्ड रहा।

आज के दौर में भी क्यों प्रासंगिक हैं किशोर कुमार?

आज जब सोशल मीडिया पर कलाकार लगातार ट्रेंड और एल्गोरिद्म के दबाव में काम कर रहे हैं, किशोर कुमार का जीवन एक अलग संदेश देता है। उन्होंने कभी किसी फार्मूले का पीछा नहीं किया। वे अपने तरीके से काम करते रहे और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। शायद यही कारण है कि उनकी आवाज सिर्फ पुराने गीतों की याद नहीं दिलाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि मौलिकता की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती।

किशोर कुमार को सिर्फ महान गायक कहना उनके व्यक्तित्व को छोटा करना होगा। वे एक ऐसे रचनात्मक व्यक्तित्व थे, जिन्होंने यह साबित किया कि अलग होना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। दुनिया उन्हें कभी 'सनकी' कहती रही, लेकिन समय ने उन्हें 'जीनियस' साबित कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत साबित हुई है।

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Updated on:

04 Aug 2026 11:03 am

Published on:

04 Aug 2026 11:03 am

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