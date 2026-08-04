जिन्हें दुनिया सनकी कहती रही, वे अपने दौर से कई दशक आगे की सोचने वाले ‘क्रिएटिव जीनियस’ थे किशोर कुमार

Kishore Kumar Birthday: हिंदी सिनेमा में जब भी महान गायकों का जिक्र होता है, किशोर कुमार का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी आवाज आज भी नई पीढ़ी की प्लेलिस्ट में है। लेकिन उनकी असली कहानी सिर्फ सुरों की नहीं, सोच की भी है। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें अक्सर 'सनकी', 'अजीब' या 'पागल' कहा गया। कोई उनके बंगले के बाहर लगे 'Beware of Kishore Kumar' बोर्ड का किस्सा सुनाता है, तो कोई बताता है कि वे बिना भुगतान रिकॉर्डिंग नहीं करते थे। कई लोग इसे उनका विचित्र स्वभाव मानते रहे। लेकिन जब इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए, तो एक अलग तस्वीर सामने आती है, एक ऐसा कलाकार, जो अपनी रचनात्मक आजादी, आत्मसम्मान और मौलिकता पर किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं था।