अंगदान में अब ‘डिजिटल क्रांति’: क्या रियल-टाइम वेटिंग लिस्ट खत्म करेगी ‘सिफारिश’ और देरी का खेल?

2025 में भारत में कुल 20,019 अंग प्रत्यारोपण हुए, जबकि 3 मार्च 2026 तक वेटिंग लिस्ट में 89,839 मरीज थे। 2013 में प्रत्यारोपण की संख्या 5,000 से कम थी, जो 2025 तक लगभग 20,000 हो गई यानी चार गुना वृद्धि। मृत्युपरांत अंगदान में भी इजाफा हुआ है। 2025 में मृत दाताओं से लगभग 18% प्रत्यारोपण हुए। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया; 2025 में 3,475 मृत‑दाता प्रत्यारोपण हुए और अभियान के दौरान 1.87 लाख नई प्रतिज्ञाएँ दर्ज हुईं।