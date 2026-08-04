बुलेट ट्रेन की पटरियों पर भारत की नई औद्योगिक क्रांति, जापान के भरोसे आगे बढ़ा मेक इन इंडिया मॉडल

India bullet train: जब 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना की आधारशिला रखी थी, तब इसे भारत का सबसे महत्वाकांक्षी रेल सपना कहा गया था। आलोचकों का तर्क था कि भारत पूरी तरह जापानी तकनीक पर निर्भर रहेगा और निर्माण में वर्षों लगेंगे। लेकिन नौ साल बाद तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। परियोजना का अधिकांश सिविल निर्माण भारतीय कंपनियों और इंजीनियरों के हाथों पूरा हो रहा है। यही वजह है कि अब यह परियोजना केवल 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन नहीं, बल्कि भारत को हाई-स्पीड रेल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।