सिमरन से कहीं आगे… 10 फिल्मों ने बदली बॉलीवुड हीरोइन की परिभाषा, 90s में ‘हीरो’ नहीं, कहानी की जान बनीं काजोल

90 का दशक बॉलीवुड में बड़े हीरो का दौर था। फिल्मों का केंद्र अक्सर नायक होता था और नायिका का रोल सीमित। लेकिन इसी दौर में काजोल ने ऐसे किरदार चुने, जिन्होंने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने कभी पारंपरिक 'ग्लैमरस' छवि पर भरोसा नहीं किया। उनकी बड़ी-बड़ी आंखें, तेज संवाद अदायगी, स्वाभाविक अभिनय और भावनाओं को सहजता से पर्दे पर उतारने की क्षमता ने उन्हें अलग पहचान दी। आज जब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तब यह समझना दिलचस्प है कि आखिर क्यों काजोल को 90 के दशक की आखिरी सुपरस्टार अभिनेत्रियों में गिना जाता है।