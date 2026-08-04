सिमरन से कहीं आगे… 10 फिल्मों ने बदली बॉलीवुड हीरोइन की परिभाषा, 90s में ‘हीरो’ नहीं, कहानी की जान बनीं काजोल

Kajol Birthday Special: हैप्पी बर्थ डे काजोल। (AI Creative)
Kajol Birthday: न ग्लैमर का तय पैमाना अपनाया, न हर साल कई फिल्में कीं। फिर भी तीन दशक बाद भी काजोल की पहचान कायम है। उनकी 10 फिल्मों ने यह साबित किया कि बॉलीवुड की हीरोइन सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, कहानी का सबसे मजबूत किरदार भी हो सकता है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सिमरन और दुश्मन फिल्म में डबल रोल में भूमिका निभाने वाली काजोल का 5 अगस्त को जन्मदिन है। जानिए 5 अगस्त 1974 को मुंबई में जन्मीं काजोल की 10 फिल्में और 10 वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं।
90 का दशक बॉलीवुड में बड़े हीरो का दौर था। फिल्मों का केंद्र अक्सर नायक होता था और नायिका का रोल सीमित। लेकिन इसी दौर में काजोल ने ऐसे किरदार चुने, जिन्होंने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने कभी पारंपरिक 'ग्लैमरस' छवि पर भरोसा नहीं किया। उनकी बड़ी-बड़ी आंखें, तेज संवाद अदायगी, स्वाभाविक अभिनय और भावनाओं को सहजता से पर्दे पर उतारने की क्षमता ने उन्हें अलग पहचान दी। आज जब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तब यह समझना दिलचस्प है कि आखिर क्यों काजोल को 90 के दशक की आखिरी सुपरस्टार अभिनेत्रियों में गिना जाता है।
काजोल की खासियत सिर्फ हिट फिल्मों की संख्या नहीं है। उनकी सफलता कई वजहों से अलग दिखाई देती है, इनमें-
उन्होंने अपने दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ सफल फिल्में दीं। रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर, पारिवारिक ड्रामा और गंभीर विषय तक, हर शैली में खुद को साबित किया। शादी के बाद भी उनका स्टारडम कम नहीं हुआ, जबकि उस दौर में कई अभिनेत्रियों का करियर धीमा पड़ जाता था। उन्होंने लंबे ब्रेक लिए, लेकिन हर वापसी यादगार रही। आज भी ओटीटी और फिल्मों में उनके नए प्रोजेक्ट चर्चा का विषय बनते हैं।
उन्होंने कभी सिर्फ संख्या बढ़ाने पर जोर नहीं दिया। किरदार मजबूत हो तो ही फिल्म स्वीकार की।
उनकी पहचान अभिनय रही, फैशन नहीं।
सिमरन, अंजलि, ईशा, नैना या सोनिया—दो किरदार एक जैसे नहीं दिखते।
शादी, परिवार और बच्चों के लिए उन्होंने काम से ब्रेक लिया, लेकिन वापसी भी दमदार रही।
सिनेमा से लेकर ओटीटी तक, उन्होंने माध्यम बदला लेकिन अभिनय का स्तर नहीं।
काजोल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दीं, बल्कि यह है कि उन्होंने बॉलीवुड की नायिका की परिभाषा बदलने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दिखाया कि एक अभिनेत्री बिना तयशुदा ग्लैमर, बिना हर साल दर्जनों फिल्में किए और बिना किसी बनावटी छवि के भी दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज कर सकती है। यही वजह है कि आज भी काजोल का नाम 90 के दशक की सबसे प्रभावशाली और लंबे समय तक असर छोड़ने वाली अभिनेत्रियों में लिया जाता है।
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