बदल रहा है भारत में बिजली का नक्शा, छतों पर सोलर पैनलों की क्रांति, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी जरूर समझिए

Solar Energy Rooftop Solar India: सोलर ऊर्जा के फायदे तो हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं क्या है इसका दूसरा पहलू। (AI Creative)
Rooftop Solar India: कुछ साल पहले तक घर की छत केवल पानी की टंकी, एंटीना या कपड़े सुखाने की जगह मानी जाती थी। आज वही छत बिजली पैदा करने का माध्यम बन रही है। देश में रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) का विस्तार तेजी से हो रहा है। इसकी वजह बिजली के बढ़ते खर्च, स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत और सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है इसके सामने मौजूद तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को समझना भी।
भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा इसमें सबसे अहम भूमिका निभा रही है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'पीएम सूर्य घर' मुफ्त बिजली योजना शुरू की, जिसके तहत पात्र परिवारों को रूफटॉप सोलर लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अनुसार, देश में रूफटॉप सोलर क्षमता लगातार बढ़ रही है और घरेलू क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि अधिक से अधिक घर अपनी जरूरत की बिजली स्वयं पैदा कर सकें।
रूफटॉप सोलर में छत पर लगे फोटोवोल्टिक (PV) पैनल सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। यह बिजली सीधे घर में उपयोग की जा सकती है। अतिरिक्त बिजली, यदि नेट मीटरिंग की सुविधा उपलब्ध हो, तो ग्रिड में भेजी जा सकती है और उसका समायोजन बिजली बिल में किया जाता है। अधिकांश सोलर पैनलों की अनुमानित आयु 25–30 वर्ष होती है। समय के साथ उनकी उत्पादन क्षमता धीरे-धीरे कम होती है, लेकिन वे लंबे समय तक बिजली उत्पादन करते रहते हैं।
घर की खपत का एक बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा होने पर मासिक बिजली बिल कम हो सकता है। बचत की मात्रा बिजली की खपत, सिस्टम की क्षमता और स्थानीय नियमों पर निर्भर करती है।
सौर ऊर्जा उत्पादन के दौरान जीवाश्म ईंधन नहीं जलता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता।
यदि किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में घर स्थानीय स्तर पर बिजली पैदा करते हैं, तो ग्रिड पर दबाव कम हो सकता है और ऊर्जा स्रोतों में विविधता आती है।
सोलर पैनलों को सामान्यतः केवल समय-समय पर सफाई और नियमित निरीक्षण की आवश्यकता होती है।
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फिलहाल इसका उत्तर नहीं है। सौर ऊर्जा दिन में और मौसम के अनुसार उपलब्ध होती है। इसलिए कोयला, जलविद्युत, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण (Storage) के साथ मिलकर ही एक भरोसेमंद बिजली व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसे Energy Mix का सिद्धांत कहा जाता है।
भारत तेजी से सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में रूफटॉप सोलर, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का आपसी तालमेल बिजली व्यवस्था को अधिक लचीला और स्वच्छ बना सकता है। साथ ही सोलर पैनलों और बैटरियों के पुनर्चक्रण की मजबूत व्यवस्था विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।
रूफटॉप सोलर केवल बिजली बिल कम करने का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हालांकि इसे चमत्कारी समाधान मानना सही नहीं होगा। शुरुआती लागत, मौसम पर निर्भरता, ई-वेस्ट और ग्रिड प्रबंधन जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। यदि इन चुनौतियों का समाधान समानांतर रूप से किया जाता है, तो सौर ऊर्जा भारत की स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था का मजबूत आधार बन सकती है।
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