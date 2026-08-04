बदल रहा है भारत में बिजली का नक्शा, छतों पर सोलर पैनलों की क्रांति, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी जरूर समझिए

Rooftop Solar India: कुछ साल पहले तक घर की छत केवल पानी की टंकी, एंटीना या कपड़े सुखाने की जगह मानी जाती थी। आज वही छत बिजली पैदा करने का माध्यम बन रही है। देश में रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) का विस्तार तेजी से हो रहा है। इसकी वजह बिजली के बढ़ते खर्च, स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत और सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है इसके सामने मौजूद तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को समझना भी।