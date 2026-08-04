4-Day Work Week : दुनिया में क्यों बढ़ रहा है 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का ट्रेंड?

2021 में जापान सरकार ने अपनी आर्थिक नीति में कंपनियों से सप्ताह में 4 दिन काम का विकल्प देने की सिफारिश की, ताकि श्रम की कमी, दुनिया की सबसे कम जन्मदरों में से एक, और 'करोशी' (अत्यधिक काम से मौत) जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। इसके बावजूद अपनाने की रफ्तार बहुत धीमी है। मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ करीब 8% कंपनियां ही हफ्ते में 3 या ज्यादा छुट्टियां देती हैं। पैनासोनिक जैसी बड़ी कंपनी में 63,000 योग्य कर्मचारियों में से सिर्फ 150 ने ही इस विकल्प को चुना है। हाल में टोक्यो सरकार ने अप्रैल से अपने कर्मचारियों के लिए 4-दिन का हफ्ता शुरू करने का ऐलान किया, खासकर काम करने वाली माताओं और गिरती जन्मदर को ध्यान में रखते हुए।